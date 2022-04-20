「兒童疫苗何時開打」指揮中心今拍板！7大QA秒懂副作用、劑量間隔

▲今日專家會議將討論兒童疫苗施打上路時間。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

食藥署日前宣布，通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童的緊急授權，並將於今（20日）ACIP專家會議討論何時上路，但許多家長擔憂莫德納副作用，也認為國外已數百萬兒童施打BNT，希望多一個選項。《ETtoday新聞雲》整理了兒童接種疫苗劑量、可能引發的不良反應以及專家看法，7大QA讓大家一次看懂。

Q1：兒童施打莫德納的劑量？需間隔多久？

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A1：指揮中心表示，目前全台6～11歲兒童，約120萬人可施打莫德納，用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。兩劑施打間隔28天。

Q2：兒童預計何時可接種？

A2：指揮官陳時中表示，今日將會召開「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）委員會專家會議，並視ACIP委員決定，若決定要打，將要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業。

Q3：施打莫德納，常見不良反應有哪些？

A3：食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮，未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊。

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q4：哪些人不適合接種？

A4：若正在發燒，或對疫苗成分過敏者，都不建議施打莫德納疫苗。

Q5：莫德納疫苗引發家長反彈，為何不是打BNT？

A5：陳時中指出，EUA審查是根據相關報告作出的決定。至於兒童輝瑞疫苗，因牽涉到BNT、輝瑞與上海復星醫藥等三方角力，但至今仍未談妥。

不過陳時中昨下午在疫情記者會說明，這兩天大家談判上都有很多的進展，一些問題經過討論也都得到解決，相信最後細節弄清楚後，應可簽約。

Q6：有哪些國家批准莫德納在兒童的緊急使用授權？

A6：澳洲於今年2/17、歐盟3/3、加拿大3/17、英國4/14通過兒童施打莫德納的緊急授權。

此外，美國、歐盟、加拿大、澳洲去年相繼通過兒童施打BNT的緊急授權；日本、南韓、英國今年也陸續通過。

▲國際莫德納疫苗用於兒童族群之核准情形。（圖／指揮中心提供）

Q7：BNT和莫德納哪個比較好？

A7：前台大感染科醫師林氏璧認為，莫德納與BNT劑量有別，兩者成效無法相互套用。以美國的施打狀況為例，兒童打BNT的劑量僅成人的1/3，自然不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。

他指出，莫德納效果理論上應較好，但劑量太高，導致不良反應也高。且兒童通過BNT較久，證實其安全性及有效性的資料也累積較多，但莫德納部分，多半國家才剛通過，還沒有大量安全性和有效性的資料，「因此BNT在兒童觀察到的心肌炎發生率低，不能直接用在莫德納上。」

台大兒童醫院院長黃立民則說，莫德納兒童疫苗雖然臨床資料不多，但不代表風險高，他還是建議家長帶小孩去打。他指出，歐盟已批准莫德納疫苗可使用在6～11歲的兒童，就具有公信力，雖然有些人擔憂，但只能說「莫德納用在兒童身上臨床資料不多，不代表風險高。」