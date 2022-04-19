快訊／高雄校園疫情多點爆發？2校1幼兒園晚間採檢　疑新傳播鏈延燒

▲高雄市一家幼兒園晚間疑似有衛生人員進入採檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市極樂娛樂圈傳播鏈才剛緩和，現在疑似又有新傳播鏈，還燒進多家校園，高雄市區內2間國小、一間幼兒園19日晚間緊急進行採檢，疑似有師生接觸確者或校內出現足跡，至於是學生、老師或是家長？記者詢問高雄市教育局高層人員，僅證實與疫情有相關，「詳細原因還是得等到20日下午高雄市防疫記者會進行說明」。

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▲高雄市國小有衛生人員進入採檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）