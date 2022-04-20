蔣萬安替家長請命　喊話陳時中「加速採購兒童疫苗」

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠本土個案持續破千例，其中學生確診就新增262例，中央流行疫情指揮中心也預估這波疫情，恐將有超過300萬國人染疫；對此，國民黨立委蔣萬安指出，較多國家使用、有安全評估數據的輝瑞兒童疫苗，遲遲沒有通過緊急使用授權（EUA），讓家長們相當擔心，希望指揮中心能加快採購。

蔣萬安表示，近期台灣出現首例新冠肺炎兒童重症死亡病例，家長們都相當焦慮，不知道自己的孩子什麼時候才能打到疫苗、可以打什麼疫苗？他指出，昨天疫情指揮中心通過6到11歲的兒童可接種莫德納，雖然讓家長有了防疫選擇，卻也有許多爸爸媽媽們提出，較多國家使用、有安全評估數據的輝瑞兒童疫苗，卻遲遲沒有通過EUA？

蔣萬安說，他18日質詢衛福部長陳時中，輝瑞兒童疫苗究竟什麼時候才能通過EUA審查？部長稱仍卡在合約洽談階段；至於合約何時能談妥，部長回覆竟只能回覆「我實在不敢期望」。他批評，病毒不會等人準備好，希望指揮中心能加快採購速度，讓民眾有更多選擇疫苗施打，讓孩子安心成長的空間。

此外，蔣萬安也表示，面對持續攀升的確診數字，許多縣市擔心醫療量能不足，紛紛啟動「居家照護方案」，但指揮中心至今仍未開放居家照護的確診者使用抗病毒口服藥，藥師也跟他反應，送藥到府的APP系統尚未建置完成，擔心拿不到疫苗處置費。

蔣萬安強烈質疑，這波疫情又急又快，從檢測到確診者的框列隔離政策，醫療輕重分流、相關配套措施，政府準備好了嗎？過去全民攜手合作、共同守住疫情的侵襲，但也突顯政府防疫戰略缺乏前瞻思維，無法從容應對疫情變化，做最有效的統籌調度。

他說，經歷兩年多與病毒抗戰，民眾都很希望能早日回到正常生活，自己會持續為民發聲，敦促政府完備配套、認真防疫！