上海拚「社會面清零」　金山崇明兩區率先達標

▲工作人員在上海街頭進行大範圍消殺。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市衛健委今（20）日舉行防疫工作記者會，一級巡視員吳乾渝表示，疫情近日呈下降趨勢，單日新增報告100例以上的街鎮已連續3日降低，社區擴散得到有效遏制，「奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。」

▲上海金山區民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

吳乾渝指出，浦東、閔行、松江、青浦和普陀等5區近3日疫情總體呈持續下降趨勢。徐匯、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等6區疫情總體處於平台波動狀態；黃浦區疫情仍在小幅上升，靜安區疫情上升趨勢趨緩。

在染疫者病情方面，吳乾渝提到，截至4月19日24時，重型患者有52例，同時，4月19日新增本土死亡病例7例，包括60歲以下2人，合併有晚期肺癌、胸腔積液、急性冠脈綜合症及70歲以上5人，合併有冠心病、心力衰竭、高血壓（極高危）、糖尿病、尿毒症、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。

對於上海民眾反映的外出就醫情況，吳乾渝強調，全市各街鎮、居村、各級醫療機構、急救中心等單位均不得以查驗核酸陰性證明作為進出小區就醫、轉送病人和接診的限制，「各醫療機構要及時轉運、妥善處置急危重症患者，暢通急救綠色通道，對需要急診急救的患者要及時予以救治。」