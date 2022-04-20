上海特斯拉超級工廠復工　8000員工就位...4天內恢復單班滿產產能

▲上海特斯拉超級工廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

位於上海臨港新區的特斯拉超級工廠今（19）日正式復工，8000名員工一早便在工廠就位，同時，特斯拉也全力推動100多家上下游零組件生產商的復工復產、暢通物流，為流水線運轉做足準備。此外，特斯拉方面表示，產能將在三、四天內整體恢復到單班滿產的水準，目前整車零組件庫存預估能滿足一周左右的產能。

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

《第一財經》報導，知情人士透露，特斯拉4月18日晚就已基本完成了復工準備，4月19日一早，電池電機模塊就開始全速運轉，目前整車裝配也在逐步恢復。此外，在特斯拉二期整車車間內，1600名生產物流人員也讓幾條流水線運轉起來。

據了解，特斯拉正透過相關部門及上海市經信委等單位的協助，推動100多家零組件生產商的復工復產，並暢通物流。長三角的一些省市也積極支持企業的復工復產，包括江蘇省泰州市支持幫助特斯拉公司在當地的供應鏈企業復工復產並辦理運輸通行證。

位於上海臨港新區的特斯拉超級工廠曾因局部疫情管控兩度停產。自3月28日起，特斯拉再度暫停上海超級工廠產線，原訂停產計劃為4天，隨著疫情嚴重，復產計劃被取消，直至關閉近3週後，終於重啟工廠復工。