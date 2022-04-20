居隔每天補助1千元！申請6大QA一次看懂　照顧者也能領

▲防疫補償金的領取，最重要條件為「必須收到居家隔離通知書」。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／整理報導

本土確診連日破千例，多所學校因疫情停課，家長也為了照顧孩子不得不請假在家。不過，相關防疫補償金並非人人適用，《衛福部1957福利諮詢專線》粉專在臉書公布領取準則，最重要的是「必須收到衛生局開立的居家隔離通知書」，符合資格者可申請每日1000元。《ETtoday新聞雲》整理領取資格等相關QA一次看懂。

1.防疫補償金誰可領？

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A：被匡列本人及照顧者符合條件可領取。

被匡列本人符合：接獲衛生主管機關開立居家離通知書、隔離期間未領有薪水、未違反隔離規定」都可領取，包括被匡列隔離的學生，符合相關規範，同樣可申請，且沒有年齡限制。

照顧者符合：照顧生活無法自理之受匡列隔離對象、受照顧者接獲居家隔離通知書、受照顧者未違反隔離規定、照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作而未領有薪資，符合資格可申請每日1000元。

2.誰是「生活無法自理之受匡列隔離對象」？

A：1.國民小學學童或未滿12歲兒童。

2.接受社區照顧服務或個人助理服務身心障礙者。

3.經長照需要等級評估，失能等級為第2至第8級。

4.就讀國中、高中等或五年制專科學校前三年級之身心障礙者。

5.經神經科或精神科醫師出具確診為失智症之診斷證明書。

6.所聘僱之外籍家庭看護工確診或其他因素不能提供服務需由家屬照顧者。

3.我跟孩子都收到居家隔離通知書，我可以兩者都申請嗎？

A：若孩子符合條件可申請本人防疫補償，照顧者則是本人或照顧者防疫補償2擇1

4.孩子拿到居隔通知書，我可以請特休在家，並申請防疫補償嗎？

A：不行，受雇於公司只要有領薪水，無論國定假日、周休二日、半薪（如：病假），或全薪（如：特休或年假），都無法申請防疫補償

5.學校通知停課就可領嗎？孩子或自己收到自主健康管理通知書，也能領嗎？

A：不行，必須收到當地衛生主管機關開立「居家隔離通知書」，若學校採預防性停課，孩子未與確診者接觸，只要沒收到居家隔離通知書，就無法申請防疫補償。

6.申請時間、方式？

A：受隔離檢疫結束之日起算2年內皆可辦理，線上申請或臨櫃受理。

▲▼照顧者防疫補償資格說明。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）