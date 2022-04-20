上海仍有1188萬人被禁足在家　52例重症患者在醫院治療

▲上海仍有1188萬人被禁足在家。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海執行嚴格封控措施已超過3週，但19日新增新冠感染仍將近1.9萬例。在20日上午舉行的疫情防控記者會中，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，目前上海劃定的「封控區」有16650個，涉及1187.8萬人。另外，截至19日24時，上海在定點醫療機構接受治療的重型患者有52例。

上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，根據階段性篩查結果，動態調整了三區劃定，劃定了封控區16650個，涉及1187.8萬人，比之前首次劃定的減少了400多萬人；管控區13304個，涉及448萬人，增加人數超過200萬人；防範區28075個，涉及785.6萬人，增加人數超過200萬人。

吳乾渝稱，「封控區」將嚴格落實居家隔離，做好環境消毒、通風等。對因就醫等確需外出人員，須報告社區後，安排專人專車，全程做好個人防護，實行閉環管理；「管控區」實施7天居家健康監測，「人不出小區或單位」，嚴禁聚集、錯峰取物。對因就醫等確需外出的人員，須報告社區。所有出入人員落實查證、驗碼、測溫、登記；「防範區」的居民可在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集，嚴格落實進入室內公共場所預約錯峰、測溫、掃碼、戴口罩等措施。

吳乾渝強調，上海要堅持「動態清零」總方針不動搖，全面攻堅「社會面清零」目標。

此外，吳乾渝表示，截至4月19日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者有52例。4月19日，新增本土死亡病例7例，其中60歲以下2人，合併有晚期肺癌、胸腔積液、急性冠脈綜合症。70歲以上5人，合併有冠心病、心力衰竭、高血壓（極高危）、糖尿病、尿毒症、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。其中有2人接種過新冠肺炎病毒疫苗，其餘未接種。上述7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。