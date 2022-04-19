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李妍瑾確診批「將被迫和陌生人同房」　北市：2人1室不限家人、同行者

▲▼李妍瑾直播爆氣。（圖／翻攝自臉書／李妍瑾）

▲李妍瑾直播爆氣。（圖／翻攝自臉書／李妍瑾）

記者袁茵／台北報導

藝人李妍瑾（李妍憬）18日自爆確診，目前進入防疫旅館隔離，但旅館廣播宣布要改為2人1室，她詢問能否跟確診朋友居住卻遭拒絕，質疑「為什麼要跟別人住在一起？」並擔憂交叉感染。對此，北市衛生局回應，現行規範2人1室不限家人、同住或同行者，但會再了解李妍瑾所述的友人是否入住同一旅館或其他因素無法2人1室。

針對李妍瑾稱聽到防疫旅館廣播可2人1室，詢問能否與確診朋友一起居住後被拒絕，還要跟不認識的人一起居住一事，台北市衛生局19日晚間回應，專責病房、加強版集中檢疫所與防疫旅館若場地允許，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者。

台北市衛生局指出，若加強版集中檢疫所或防疫旅館的房間允許，例如是家庭房等，可以同室收治2人以上，並以家人、同住或同行者為限。

另外，針對李妍瑾稱接到不同單位的疫調電話，北市衛生局回應，醫院檢測出陽性後，會先初步詢問個案資料、染疫狀況，釐清可能感染源，並進行傳染病通報；後續衛生局接獲通報後，會再向個案進行完整疫調，詳細瞭解個案可傳染期足跡，以進行防治與匡列，並會依調查進度再次跟個案確認相關資訊。

而台北市政府表示，確診者若同時抵達集中檢疫所或防疫專責旅館，原本為同住者（情侶、家人）便會一同隔離，陌生人的話則採同性別2人1室，但不同性別的陌生人則不會安排2人1室；如果李妍瑾與友人非同時間抵達防疫旅館，就無法由確診者自由選擇與誰同住。

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