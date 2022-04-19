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研究曝「沒打疫苗」染Omicron　痊癒後體內仍無其他毒株抗體

▲雲林縣衛生局表示將由20鄉鎮市衛生所協助採購500元以下等值宣導品或禮券，贈送65歲以上尚未接種第1、2及追加劑COVID-19疫苗民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國外研究指出，未接種新冠疫苗者感染Omicron病毒後，體內並不會出現抵禦其他新冠病毒的抗體。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

國外一項最新研究指出，未接種新冠疫苗者感染Omicron病毒後，體內並不會出現抵禦其他新冠病毒的抗體，尤其Omicron亞型變異株BA.2所誘發的抗體，幾乎無法防與其他所有的變異毒株。

根據《路透社》報導，奧地利維也納醫學大學（Medical University of Vienna）團隊透過分析確診Omicron病毒患者血液樣本發現，Omicron病毒和亞型變異株BA.2所誘發的抗體，無法中和其他新冠變種病毒。

研究結果顯示，打過3劑mRNA疫苗後仍確診Omicron病毒的患者，體內會有對抗Omicron亞型變異BA.1和BA.2的抗體，只是效力還是比對抗其他較早變異株來得低。另外，對於沒有接種過任何疫苗，也沒有感染過其他新冠病毒的Omicron確診者來說，體內僅能檢驗出針對Omicron的抗體，幾乎沒有其他變異株的中和抗體。

研究人員史提亞齊（Karin Stiasny）和阿伯勒（Judity Aberle）表示，Omicron亞型變異株BA.2誘發的抗體似乎最不能防禦所有其他變異株，這份研究裡旨在強調施打加強針的重要性。目前這份研究刊載於Research Square平台上，正在《自然集團》（Nature Portfolio）期刊接受同儕審查。

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