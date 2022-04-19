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菲駐華大使羅馬納病逝　陸外交部：深切哀悼惋惜

▲菲律賓駐華大使羅馬納病逝。（圖／CFP）

▲菲律賓駐華大使羅馬納於大陸病逝，享壽74歲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓駐華大使羅馬納在大陸病逝，享壽74歲。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，羅馬納大使是菲律賓著名「中國通」，曾長期在華工作生活，是我們的老朋友，也是好朋友，「中方對他的辭世表示深切哀悼和惋惜，向他的親屬表示誠摯同情和慰問。我們將會同大使的親屬和菲律賓駐華使館處理好後續事宜並盡可能提供便利。」

▲菲律賓駐華大使羅馬納病逝。（圖／CFP）

▲羅馬納與大陸結緣逾50年，被外界認為是實實在在的「中國通」。（圖／CFP）

據了解，羅馬納於1971年便曾以菲律賓青年代表團團長身份訪問大陸，從他在北京學習漢語，直至擔任菲律賓國立大學「中國政治與外交政策」課程講師等職，與大陸結緣逾50年，因此被外界認為是菲律賓政界的「中國通」。羅馬納自2017年出任駐華大使後，在推動中菲雙邊關係發展和促進雙方人民友誼得到肯定。

羅馬納曾經歷過大陸物資匱乏的年代，對當時生活必不可少的糧票、肉票、布票、油票、糖票等各種票證十分熟悉。羅馬納曾指出，由於自己是外國留學生的特殊身份，當年還常受大陸朋友請託在北京友誼商店買一些專供外國人購買的商品，「如今中國富裕了，買東西不再需要各式各樣的票券，也有不少產品出口，是了不起的發展。」

羅馬納曾陪同菲律賓外長洛欽於4月初訪問安徽，並與大陸國務委員、外交部長王毅進行會談。據《中央社》報導，羅馬納是在新冠隔離期間過世。不過，中菲官方對羅馬納的病情均未多做說明，僅表示羅馬納為「病逝」，之後也將儘快把遺體送回菲國。

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