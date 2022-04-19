上海男子囤菜高價出售10天賺645萬　網友建議：揪出背後黑心產業鏈

▲志願者在社區內協助分送食材。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海民眾受疫情封控影響，新鮮蔬菜的取得並不容易，上海警方今（19）日便通報一起無良商人大發疫情財的案件，引起網友討論。據了解，這名高姓犯嫌自4月10日起在網路平台開店，囤積青菜等食材，後以高價賣出，累計銷售175餘萬元人民幣（約752.5萬新台幣），非法獲利150餘萬元人民幣（約645萬元新台幣）。

▲上海警方查獲有不肖商人發疫情財。（圖／CFP）

《人民日報》報導，犯罪嫌疑人高某（男，42歲）非法租用他人食品經營營業執照在網路平台開店，大量囤積青菜、雞蛋、雞、鴨等食品，並大幅抬高價格對外銷售，累計銷售175餘萬元（人民幣，下同），非法獲利150餘萬元。目前，犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法經營罪已被靜安警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

這起「發疫情財」的案件傳開後，部分網友認為成本25萬元獲利175萬元的高利潤相當離譜，尤其在疫情之下，部分地區仍處於缺乏新鮮蔬菜等食材的補充及供應，懷疑背後有黑色產業鏈支撐，也呼籲有關單位能詳查，揪出幕後的利益集團。

部分網友表示，「再仔細查查，估計不止這個」；「600％的毛利率！」；「膽子可真不小」；「一星期內囤這麼多東西，能順利賣出去，應該不止一個人做的吧？」

