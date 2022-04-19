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快訊／北市＋287！12行政區全中　內湖45例最多

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲北市疫情今增287例，各疫苗站近日都出現搶打人潮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市19日新增287例本土個案、37例境外移入病例。衛生局指出，本土案例分別居住於內湖區45例、中山區35例、大安區32例、信義區及北投區各26例、士林區23例、文山區22例、松山區及南港區各18例、大同區15例、萬華區14例、中正區13例。

而新北市衛生局三峽區確診個案違規外出，遭重罰150萬，該男子的女友設籍台北市，疑似也有違反防疫規定。衛生局表示，經查，該女友並非台北市列管之居家隔離者，該案於4月15日由新北市衛生局告知居家隔離，並於新北市進行居家隔離，於新北市恩主公醫院採檢，4月16日確診，後續由列管單位新北市衛生局進行調查及裁處，而新北衛生局也強調如查證屬實，依法將開罰20萬元。

台北市政府衛生局表示，截至19日中午12點，台北市新增287例本土病例，其中酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增6例（信義區案36248、中山區案36204、36791、36792、37153、文山區案36229），KTV相關新增7例（大安區案36197、中山區案36793、36794、大同區案36780、文山區案36779、36815、北投區案37745）；接觸者確診59例（松山區案36241、36242、36243、36244、36245、36828、信義區案36250、大安區案36189、36190、36194、36195、36196、36782、36783、中山區案36208、36537、36795、36796、36797、36798、36799、中正區37155、36803、36804、萬華區案36261、36840、36842、36844、文山區案36226、36227、36228、36816、36817、36818、36819、南港區案36253、36254、36255、36256、36257、36259、36839、內湖區案36223、36811、36212、36213、36215、36216、37165、36211、士林區案36183、36772、36773、36774、36775、36776、北投區案36237、36823、36826）。

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