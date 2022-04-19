快訊／北市＋287！12行政區全中　內湖45例最多

新冠肺炎疫情延燒，單日確診數已連日破1000人，台北市長柯文哲17日表示，以南韓總確診數來看，預估台灣大概會有700萬人染疫。對此，北市聯合醫院總院長璩大成19日表示，比對韓國等國家的監測資料後，估算4到8週會達到確診數巔峰、2到3成民眾染疫，也就是460萬人確診、至少2.3萬人會是中、重症，其中台北市就佔了2600人。