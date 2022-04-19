台中+50再創新高！6人看阿妹演唱染疫累計17人　24處足跡曝

▲台中今日新增50例確診個案。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中央疫情指揮中心19日宣布新增1626例本土確診個案，其中台中有50例，人數再創今年新高。今日台中新增的50例中，包括有阿妹演唱會6例，宜蘭進香團1例，明道中學有2名學生確診，即日起停課3天。另外，東勢校園群聚今天為0，暫時未再擴大，衛生局長曾梓展指出，該群聚日前受感染的5歲女童目前復原狀況良好。

針對今日北部有2歲幼兒過世，台中市長盧秀燕表示，台中也很關心確診幼童的狀況，自1月1日至4月19中午為止，台中市12歲以下的患者有30人，當中新增通報3人、出院5人、5人跟家長一起住在加強版的集中檢疫所，還有17位尚在住院中，都沒有中、重症的患者。

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衛生局長曾梓展表示，今日新增50例，已知群聚案今日新增10案，包括宜蘭進香團新增1案，共累計14例；科技公司新增2案，共累計6例；某訓練中心新增1案，共累計3例；策展公司新增3案，共累計17例（其中1例昨天歸為疫調中）；大學校友會新增1案，共累計3人；高爾夫球練習場新增2案，共累計6例。

另外，外縣市足跡部分新增19案，其中阿妹演唱會群聚新增6案，為3男3女於4月12日參加演唱會，目前共累積17例；建設公司工地群聚案增2案，疑似與外縣市確診有接觸；感染源調查中21案，其中明道中學新增2例學生確診，分別為高三、高二的不同班級學生，感染源正疫調中，因此依中央教育部長潘文忠的最新指示，校園出現確診，疫調結果出爐前，學校可先暫停實體上課，因此明道中學即日起預防性停課3天。

曾梓展公布今日新增確診者24處足跡，經疫調有4月14日西區璞冉空間設計、勃肯Birkenstock育才北店、西屯區雅妃冠髮廊、大埔鐵板燒烏日店、新光三越台中中港店麻辣45、南屯區寧芙髮型Nimfu hair、南屯區合悅國際餐飲、西屯區燒肉風間kazam老虎城店；4月15日清原芋園霧峰中正店、勃肯Birkenstock 台中逢甲店、家樂福超市台中大墩11店、南屯區艾美髮絲造型、北區森川丼丼梅亭橫町、輕井澤文心店。

▲▼台中市今日新增確診足跡。（圖／台中市政府提供）

以及4月16日超級巨星自助式KTV 市政河南店、西區向上市場、勃肯Birkenstock 台中逢甲店、文心森林公園籃球場、全聯福利中心Pxmart台中文華；4月17日全聯福利中心Pxmart台中文華、老虎城美食街、日藥本舖、勃肯Birkenstock育才北店、西屯區德州鮮切牛排台中店、南屯區一番地壽喜燒大墩店。市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。

▲台中今日新增確診足跡。（圖／台中市政府提供）