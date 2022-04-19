快訊／宜蘭最新22足跡曝　羅東夜市、大創百貨、北館市場入列

▲▼宜蘭衛生局19日公布最新20名宜蘭確診足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭19日確診又爆量達61人，宜蘭衛生局公布名20名宜蘭確診者新足跡22處，包括羅東夜市、大創百貨羅東店、南澳鄉公所、兆豐國際與中國信託宜蘭分行、北館市場、宜市渭水路郵局、丹堤咖啡宜中店，及各便利超商等。

宜蘭衛生局19日公布最新20名宜蘭確診足跡如下：

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案35771號－4月16日，晚上8時45分至9時，在全聯福利中心礁溪店(礁溪鄉育才路1號)。

案34798號－4月10日，上午10時至10時30分，在喜互惠生鮮超市順安店(冬山鄉永興路二段54號)；4月10日，上午11時至12時，在佛光慈惠寺(冬山鄉佛光路260號)。

案34314號、案34795號－4月11日，下午2時至3時，在盛德壇(員山鄉賢德路2段297號)；4月11日，晚上6時至6時30分，在喜互惠生鮮超市二結店(五結鄉中正路三段111號)；4月13日，下午3時至3時30分，在養生堂中醫診所(羅東鎮林森路101號)；4月14日，晚上7時10分至7時15分，在7-11杰昇門市(五結鄉二結路107號1樓)。

案34807號－4月12日，上午11時至11時30分，在宜蘭大學(宜蘭市神農路一段1號)；4月12日，上午11時30分至12時40分，在宜蘭監理站(五結鄉中正路二段9號)；4月12日，中午12時40分至下午1時30分，在羅東民生市場停車場(羅東鎮民生路6號)、羅東夜市山珍海味炸物及隔壁冰品(外帶)；4月13日，上午11時至11時20分，在南澳郵局(南澳鄉蘇花路二段351號)；4月13日，上午11時30分至11時35分，在南澳鄉公所(南澳鄉蘇花路二段381號)；4月14日，上午5時至5時37分，搭乘區間車4111車次(南澳至羅東)；4月14日，上午5時40分至6時50分，在羅東轉運站（搭乘05:50班次直達台北科技大樓站)。



案35400號－4月13日，上午11時30分至12時，在7-11頭城門市(頭城鎮青雲路三段96號1樓)；4月14日，上午7時30分至8時，在7-11頭城門市；4月14日，上午8時30分至11時，在烏石港；4月15日，上午11時30分至下午2時30分，在宜蘭捐血站(宜蘭市擺厘路16-7號)；4月16日，上午11時至12時，在頭城鎮立體育館(頭城鎮復興路145號)；4月16日，下午1時至3時，在頭城鎮立體育館健身房；4月16日，晚上7時至8時，在7-11頭城門市(頭城鎮青雲路三段96號1樓)。

案33985號－4月14日，下午1時至1時10分，在7-11南澳門市(蘇澳鎮南強里蘇花路328號)；4月14日，下午1時40分至1時45分，在清心福全宜蘭南澳店(蘇澳鎮蘇花路2段346號)；4月14日，下午4時至4時20分，在南澳郵局(南澳鄉蘇花路二段351號；4月14日，下午4時30分至4時40分，在萊爾富便利商店宜蘭南澳店(蘇澳鎮蘇花路2段268號)；4月14日，下午5時至5時5分，在南澳阿財檳榔。

案35773號－4月12日，上午8時30分至10時30分，在有巢氏羅東交流道店（五結鄉五結路三段328號）；4月12日，上午10時35分至12時30分，在中華電信羅東中正門市（羅東鎮中正路82號）；4月13日，上午8時10分至8時35分，在羅東巨森早午餐店(羅東鎮體育路7號)；4月13日，上午8時50分至下午5時10分，在有巢氏羅東交流道店；4月14日，上午8時30分至下午5時10分，在有巢氏羅東交流道店；4月14日，晚上8時15分至8時35分，在全聯福利中心羅東光榮店（羅東鎮光榮路200號）。

案35758號－4月13日，上午11時33分，在一橋彫刻股份有限公司(五結鄉仁五路三段90巷96號)；4月13日，下午5時1分，在矮房子團購宜蘭北成店(羅東鎮國華里四育路97號1樓)。

案36262號－4月13日，下午5時45分，搭乘葛瑪蘭客運(台北至羅東)。

案36079號－4月13日、4月14日、4月15日、4月16日，上午5時至11時，在北館菜市場（宜蘭市康樂街昇平街路口轉角外面路口）；4月15日，晚上7時22分至7時50分，在亞田水餃店(羅東鎮南門路12號)；4月15日，晚上7時57分至8時10分，在長生藥局(羅東鎮復興路一段1號)；4月16日，下午4時31分至4時40分，在日昇藥局(五結鄉中正路二段59號)；4月16日，晚上6時30分至6時40分，在發伯霸王豬腳(羅東鎮南門路20號)；4月17日，晚上6時40分至7時，在上品佑食堂羅東竹林店(羅東鎮復興路二段111號)。

案33976號－4月10日，上午9時至11時，在台灣基督長老教會金洋教會(南澳鄉博愛路6鄰3號)；4月11日、4月12日、4月13日、4月14日上午8時至9時30分，在金洋村內麵店(南澳鄉金洋村金洋路75號之1隔壁)；4月15日，上午9時至9時10分，在南澳瑞麟美而美早餐店(蘇澳鎮蘇花路二段248號)；4月15日，下午1時至1時15分，在吃香便當(羅東鎮公正路55號)；4月15日，下午3時至3時5分，在六億彩劵行(南澳鄉蘇花路二段359號)；4月15日，下午4時至5時，在歐嗨喲商行(南澳鄉金洋村金洋路75號之1)。

案35775號－4月17日，上午6時至7時，在7-11宣宏門市(羅東鎮復興路2段257號)。

案35777號－4月12日、4月13日、4月15日、4月16日、4月17日，上午6時至下午3時，在蘋花早午餐(五結鄉二結路198號)；4月13日，晚上9時36分至9時46分，在麥當勞宜蘭五結店(五結鄉中正路三段45號)；4月14日，下午3時23分至3時40分，在嘿爾精剪快速百元剪髮(羅東鎮開明里中山路三段111號1樓)；4月14日，下午3時48分至4時，在大創百貨宜蘭羅東店(羅東鎮公園路100號2樓)；4月15日，下午3時37分至4時47分，在喜互惠生鮮超市二結店(五結鄉二結村中正路三段111號)；4月15日，晚上7時22分至7時50分，在亞田水餃店(羅東鎮南門路12號)；4月15日，晚上10時27分至10時37分，在喜互惠生鮮超市二結店(五結鄉二結村中正路三段111號)。

案35766號－4月13日，上午11時40分至12時，在7-11永鎮門市(壯圍鄉壯濱路四段373號)；4月15日，上午11時50分至12時，在卜老闆麵宅子(冬山鄉冬山路一段725號)。

案36281號－4月11日、4月12日、4月13日、4月15日、4月16日上午11時至晚上7時，在有巢氏房屋東區轉運店(羅東鎮光榮路286號)；4月14日上午11時至6時，在有巢氏房屋東區轉運店。

案35772號－4月12日，上午11時至11時30分，在中國信託商業銀行羅東分行（羅東鎮興東南路232號）。

案35769號－4月12日，下午4時10分至4時30分，在首都客運-壯圍乘車站；4月13日，0時30分，在葛瑪蘭客運-壯圍站(下車)；4月14日，上午7時至下午1時，在丹堤咖啡 -宜蘭宜中店(宜蘭市宜中路100號)；下午1時18分至1時20分，在兆豐國際商業銀行宜蘭分行(宜蘭市民族路338號)；下午1時39分至2時10分，在中國信託商業銀行宜蘭分行(宜蘭市中山路二段271號)；下午2時14分至下午2時17分，在宜蘭渭水路郵局(宜蘭市中山路二段275號)；下午4時08分，在7-11纘祥門市(頭城鎮民鋒路18號20號)；下午4時9分，在全家便利商店頭城車頭店(頭城鎮民鋒路32號)；下午4時24分至4時40分，在隆民股份有限公司(頭城鎮開蘭舊路39號)。

4月15日，上午7時5分至7時10分，在萊爾富便利商店頭城烏石店(頭城鎮青雲路三段547號)；上午9時18分至10時20分，在中國信託商業銀行宜蘭分行。4月16日，上午8時至晚上7時，在丹堤咖啡宜蘭宜中店。4月17日，上午7時至下午1時，在丹堤咖啡宜蘭宜中店；晚上7時41分至7時45分，在萊爾富便利商店頭城烏石店(頭城鎮青雲路三段547號)。4月18日，上午7時32分至7時33分，在7-11詮祥門市(頭城鎮青雲路三段238號)；上午7時33分至7時34分，在全家便利商店頭城車頭店；上午7時43分至7時45分，在7-11蘭雲(頭城鎮青雲路三段315號)。

案34808號－4月12日，上午8時至11時30分，在亞洲駕訓班(五結鄉仁七路111號)。4月15日，上午7時至8時，在墨爾漢堡公正店(羅東鎮公正路228號)；上午8時至11時30分，在亞洲駕訓班；中午12時至下午1時，在米糕家羅東店(羅東鎮天津路2-2號)；下午1時30分至2時，在7-11羅高門市(羅東鎮公正路357號)；下午5時至晚上11時，在羅東夜市-嚐味鮮湯包(羅東鎮公園路142號)。4月16日，中午12時至下午1時，在墨爾漢堡公正店。

案36270號－4月15日，下午5時10分，搭乘搭葛瑪蘭客運(台北至宜蘭)。4月16日，晚上10時，在羅東夜市。4月17日，下午3時1分，搭火車(宜蘭至新竹)。