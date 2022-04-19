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台南+45單日新高！　阿妹演唱會+7...再爆科技廠、拳擊課2傳染鏈

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例，以及感染源尚在疫調中7例。

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多，市府還是要非常謹慎小心地面對因應，還是大家能夠接種疫苗，大人成人的部分，第三劑的追加劑，希望覆蓋率還是要再努力一下，才能夠往前增加。

第二個，醫療量能的部分，目前台南市的醫療量能還相當夠，目前為止包括專責病床的佔床率，大概20％左右，所以市民朋友還是請放心，專責病床調配還是可以，但是不會等到專責病床都滿了以後，才開始再去找集中檢疫所，甚至居家照護，居家照護在未來如果大量確診者發生，是不可避免的一個方向，主要是以輕症跟無症狀的為主，但是中間的關鍵就在於當無症狀轉成有症狀，或是輕症轉成中重症的時候，哪個時間點要趕快把他轉院，像今天發生的很不幸的小朋友的事情，就是當他有症狀出現的時候，沒有在第一時間能夠聯繫好，導致隔了一段時間才送醫，我們知道孩子因為都沒有打疫苗，所以本身的抵抗力比較輕的。

黃偉哲呼籲說，中央流行疫情指揮中心認可有發出緊急授權許可的疫苗就可以打，但現在還有人在講說是要用BNT疫苗還是莫德納疫苗，事實上BNT本身沒有製造兒童疫苗，目前為止，有兒童疫苗是輝瑞，那輝瑞疫苗許多專家學者的討論不一定比較好，但是還是有人要挑，那這個時候再惹起這樣子無端的爭議，事實上對孩子的防疫並沒有任何的幫助，希望中央還是要充分給地方資訊，中央要充分提供資訊，那地方據中央所提供的資訊給家長充分的諮詢，家長最後決定要做怎麼樣的同意書的簽署，或者是讓他的小孩施打，或者是選擇暫緩打，這個都是尊重家長，那基本上是這樣子。

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局疾管科長林曉玫指出，案36686、36687、36688、36693、37083、37088、37870、37871、37872、37873、37874、37876為台南科技公司職場衍生案例，其中7人為職場接觸者、5人為該職場員工家屬，因職場出現確診者或出現身體不適症狀等原因，有6人先自行使用快篩陽性，至醫院採檢確診；其他相關感染源、發病史與接觸者持續疫調及匡列中。

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多

案36683、36692、37081、37089、37107、37119、37554、37555、37558、37866、37867為軍營相關接觸者，17日因營區有確診者，陸續安排採檢PCR陽性確診，目前已有7人出現喉嚨不適、流鼻水、鼻塞、全身倦怠等症狀。

記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多

案36684、37086、37553、37868因14日參加拳擊體驗課程接觸確診個案，安排至醫院採檢PCR陽性確診，目前已有3人出現不適症狀。

案36685、36690、37082、37084、37549、37550、37551為參加阿妹演唱會以及職場、補習班接觸衍生案例，其中3人自行使用快篩陽性、1人為居家隔離者，以及因出現症狀或與確診者足跡重疊等因素進行採檢PCR確診。

記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多

案36694、36695為小琉球旅遊團相關案29353之親友，二人13日匡列為居家隔離採檢陰性，15日一人出現咳嗽、鼻塞症狀，17日兩人自行快篩陽性，安排至醫院採檢，18日PCR陽性確診。

案36689為台南市接觸北部親友相關個案32351之校園接觸者，15日匡列居家隔離採檢PCR陰性，17日居隔期間出現喉嚨痛、頭痛症狀，翌日安排至醫院採檢PCR陽性確診。

記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多

案36697為參加宜蘭進香團確診個案之家屬，17日出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞症狀，自行快篩陽性後至醫院採檢，18日PCR陽性確診。

案37085、37552、37556、37557、37869、37875、37877為感染源疫調中個案，案37869曾接觸高雄案32038；案37085、37877於16、17日開始出現症狀，18日自行快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診；其他個案相關感染源、發病史與接觸者持續疫調及匡列中。

記者林悅／台南報導台南市長黃偉哲19日公布台南新增45名COVID-19確診個案，分別為科技公司職場衍生12例、軍營相關11例、參與拳擊體驗課程染疫4例、阿妹演唱會相關及衍生案例7例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校個案相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例及感染源尚在疫調中7例。黃偉哲市長指出，台南市今天有45位市民朋友們被感染，也是有史以來單一天數最多感染者，這個中間當然分幾個區塊，有高科技廠的，有軍營的，有營區的，還有原先的感染鏈衍伸出來的，台南市45位佔全國1626，佔大概是2.7%多

黃偉哲強調，在兩個禮拜前，市府就已經明確告知科技廠商說要趕快準備一些快篩，如果進去廠區最好準備，生產的這個區塊還是要做一些區隔，以免影響到員工的健康，因為在一個密閉的空間裡面，那整個廠區或是整個生產的區域都是在中央空調，如果有人染疫的話，容易在空調或藉著廠區這樣子一個生產的作業線裡面傳染，現在果然就發生感染了，市府還是會再加強宣導，因為廠區有時候有些門禁，也不是誰想要進去就可以，那市府已經跟高科技廠的管理階層嚴密的聯繫，希望不要造成一個廠區的擴大感染。

▲台南市長黃偉哲公布新增45名COVID-19確診個案，科技公司、軍營、阿妹演唱會為確診個案大宗，請科技廠強化防疫措施，避免傳染鏈擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市教育局指出，截至19下午2時，台南市國中小校園停課情形統計：1、預防性停課：17校24班。2、因1人確診，「班級」停課：1校、1園、共2班。3、（依照新標準）因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：2校。
 

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