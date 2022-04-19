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香港9個月近3千名公務員辭職！創下回歸以來新紀錄

▲▼香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場。（圖／路透社）

▲香港回歸將滿25年，再次出現移民潮。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港《明報》19日報導，近年香港公務員和政務職系（AO，Administrative Officer）辭職者趨增，2021/22年度前9個月，就有2800名公務員辭職，較2020/21全年度大增5成，佔員額比超過1%，並創下回歸以來新高。

對此，香港公務員事務局回應，公務員辭職率近年稍升，但只佔總實際員額一小部分，未對政府運作帶來太大影響，重要的事能招聘與挽留合適人員。

公務員事務局還說，公務員辭職涉及很多因素，在2018/19至2020/21年度，過半辭職公務員是在適用期完結之前離任。

▲▼香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園。（圖／路透社）

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，對公務員辭職人數急增不意外，因為工作環境不明朗、工作壓力大增，還必須面對宣誓等政治壓力。

梁籌庭提到，想離職的公務員近年已經離職，相信數字不會再大增，但要擔憂近年公務員報考人數下降，未必能填補空缺。

香港立法會議員、新民黨主席葉劉叔儀認為，近年不斷有人攻擊「AO黨」，加上中央重用紀律部隊，對政務官士氣有一定影響，辭職數字可反映最高領導能否知人善任，接受下屬合理意見，還是「功勞歸己，黑鍋給下屬。」

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉強則指出，現在公務員比在私人市場工作更辛苦，令吸引力降低，「做公務員與在外面打工，分別可能真的不大」。

郭偉強並強調，新制公務員福利較少，過去兩年公務員又凍薪，未能吸引年輕人加入，建議當局作職系檢討，改善公務員青黃不接問題。

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

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