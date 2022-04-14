港宣布4／21防疫鬆綁　允許4人同桌、酒吧繼續關閉

▲香港特首林鄭月娥宣布鬆綁防疫政策。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港疫情大反撲，歷經快兩個月防疫，終於出現放寬政策。港特區政府今（14日）舉行抗疫記者會，香港特區行政長官林鄭月娥宣佈從4月21日起分階段放寬現行的社交距離措施，餐廳可以營業到晚上十點，每桌社交距離人數放寬到可以四人同桌。

香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始表示，新政策也允許舉行不超過20人的宴會活動；餐飲場所的所有員工須每3天進行1次快篩。解除兩戶以上人士在私人地方進行多戶聚集的限制。唯獨酒吧及酒館等場所繼續關閉。

她表示部分表列處所可以重開，包括體育場所、健身中心、美容院、公眾娛樂場所、電影院、遊樂場所、遊戲機中心、活動場所、宗教處所等，人數容納量50%，大致上4人一組，需要佩戴口罩。有關處所要嚴格遵守安排，減低病毒在社區內傳播，例如要有疫苗通行證及安心出行。

▲香港餐廳可以營業到晚上十點，四人可同桌。（圖／記者謝婷婷攝）

香港特區政府康樂及文化事務署署長劉明光表示，4月21日起開放康樂及文化事務署轄下的場所，包括室內外體育、圖書館、博物館等。進出這些場所必須戴口罩、限制聚集人數、進入場所前要使用「安心出行」並出示疫苗通行證等。

針對解除禁止兩戶以上私人地方聚集，下星期向行會提出建議，將禁聚令由2人放寬到4人。另外恢復不超過30人本地遊，員工要3劑疫苗，出行要快測。所有遊客要滿足疫苗通行證要求，遊客快測全部沒染疫，可以放寬到100人。