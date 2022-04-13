美聲援港媒「行使新聞自由非罪行」　陸官方：停止無聊政治表演

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）聲援香港新聞自由。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

香港資深傳媒人區家麟11日被警方國安處以涉嫌串謀發布煽動刊物拘捕，12日晚間獲准保釋。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指責香港特區政府暴行，媒體人行使新聞自由非罪行，呼籲港府釋放所有因行使基本自由而被捕人士。對此，大陸外交部駐港特派員公署發言人昨（12）日表示強烈不滿和堅決反對，敦促外部勢力立即停止無理無聊的政治表演。

發言人批評，外國政客及組織就香港特區警方對涉嫌串謀發布煽動刊物的嫌犯依法執法說三道四，是赤裸裸干預香港事務和中國內政，直指新聞自由不是違法犯罪的通行證，敦促外部勢力立即停止無理無聊的政治表演、立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

發言人表示，香港是法治社會，有法必依，違法必究。香港居民依法享有的權利自由包括言論和新聞自由有充分保障。但新聞自由不是違法犯罪的「通行證」。任何人以「新聞自由」之名從事危害國家安全、破壞法治和社會秩序的勾當，都是對新聞自由的褻瀆，必將遭到法律的制裁。香港警方依法採取行動，是香港法治原則的體現，正當正義，不容置喙，不容干涉！

▲香港媒體人區家麟12日晚間獲保釋，港前立法會議員羅冠聰發話書發臉書聲援。 （圖／翻攝 羅冠聰臉書）

發言人指出，個別政客和組織口口聲稱關心別人的「新聞自由」，卻對自己國家動輒關閉新聞網站、頻繁阻撓記者參加政府公開活動、無端打壓別國媒體和記者的斑斑劣跡熟視無睹。這種雙標操作充分坐實了其所謂「新聞自由」的欺騙性，世人也早已看清他們虛偽醜陋的「教師爺」嘴臉。

綜合香港01及星島日報報導，區家麟昨清晨約6時被警方國安處拘捕，他涉嫌觸犯「串謀發布煽動刊物」罪，外界推估與他在「立場新聞」發表的評論有關。區家麟被扣留於葵涌警署內接受調查，昨晚11時多獲准保釋離開，只表示「多謝大家關心」及「抱歉今天不方便說太多」。