台中染疫公務員曾進市政府開會　市政大樓急清消

▲台中染疫公所人員曾進市府開會，市政大樓急清消。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市首度傳出有公務員確診，南區區公所1名民政課同仁曾於清明連假期間到過小琉球遊玩，12日採檢確診。該名員工為民政課30多歲男性內勤人員，辦公區位於公所3樓，雖非第一線櫃檯服務人員，但昨日下午曾到市府台灣大道市政大樓惠中樓901會議室開會，市府除了關閉公所3樓外，今天也緊急清消市政大樓。





▲台中市民政局長吳世瑋說明。（圖／記者游瓊華攝）



民政局長吳世瑋表示，該名確診員工為民政課30多歲男性內勤人員，辦公區位於公所3樓，主辦里活動中心及防災業務，非第一線櫃檯服務人員，未與民眾頻繁接觸，他4月9日、10日曾與妻子前往小琉球旅遊，4月11日都待在公所處理公務未外出，昨日下午曾到市府台灣大道市政大樓惠中樓901會議室開會，該員工昨日中午身體不適，昨晚自覺有疑似新冠肺炎症狀，自我快篩呈現陽性，經醫院PCR採檢於今日確診；其妻子昨日快篩則是陰性，後續將視衛生局通知進一步檢測。

吳世瑋指出，昨日接獲同仁通報後，已請該名同仁於PCR檢測結果出爐前，先行在家隔離，今日也啟動公所分艙分流作業，公所與市政大樓今日皆已完成清消，保險起見目前公所3樓不開放。另外，原3樓有39名辦公同仁，其中18人改為居家辦公，另21人在辦公室，避免交互感染。

吳世瑋提到，南區公所辦公大樓的1、2樓是戶政事務所，3樓以上才是南區公所，依照應變計畫，3樓、4樓、5樓同仁禁止互相流通，分層隔離；而各課室公文傳遞，則於各樓層樓梯間設置公文交換桌放置，不直接接觸。至於民眾洽公部分，則請民眾暫停前往3樓洽公（4樓以上正常洽公），3樓洽辦業務部分，由一樓服務人員代為收件並以電話答詢。