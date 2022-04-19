最後身影曝！冷凍貨車高速追撞　情侶下班雙載20歲女友慘死

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區承德路五段，今（19日）晨4點許，發生一起死亡車禍。44歲陳姓小貨車駕駛，沿承德路5段南往北行駛，送冷凍貨品，因不明原因高速追撞21歲汪姓騎士與20歲後座潘姓女乘客，潘女因衝擊力道猛烈，送醫仍不治身亡。據悉，汪男搭載女友下班，要準備返回住處，沒想卻遇死劫。雙方並無酒駕，確切肇事原因，仍有待調閱行車紀錄器釐清。

▲44歲小貨車陳姓駕駛，沿承德路5段南向北準備送貨，卻因不明原因撞上雙載機車，導致20歲潘姓女乘客送醫不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據悉，汪姓騎士與潘姓女朋友剛下班，汪男騎車載著女友沿承德路5段往北投方向行駛，沒想到卻遭同向行駛的陳姓小貨車駕駛高速追撞，小貨車隨後也失控衝上分隔島，潘女因遭高速噴飛倒地，送醫仍天乏術，汪男僅有手腳擦傷，平常下班都會經過的路段，因一場車禍就此天人永隔。

▼情侶下班遇上死劫，肇事駕駛呆坐在分隔島上。（圖／記者黃彥傑翻攝）

肇事的陳姓男子，開的小貨車是一家生鮮冷凍食品公司，專營各式生鮮相關冷凍食品批發，不排除當時他正要往市場送貨。警方到場後，他疑受到過度驚嚇，呆坐在分隔島上，對於車禍過程，均回答不曉得。

▼機車因撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於案發路段並無監視器，雙方駕駛並無酒測，肇事陳姓駕駛則依過失致死罪移送士林地檢署偵辦，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。