獨／北市「非常賤的官」入獄畫面曝　他圖利美河市建商5億囚10年

記者劉昌松／台北報導

台北捷運美河市聯合開發案，因前聯開處處長高嘉濃、課長王銘藏，利用不實鑑價報告，壓低土地成本、抬高建造成本，導致市府要多付建造費用，事後分得的樓地面積卻大減，總計損失5億900萬餘元，台北市長柯文哲曾痛罵高、王自動自發送錢給廠商，「兩個小官非常賤！」其中高嘉濃被依圖利罪判刑10年定讞，今赴台北地檢署報到發監，同案被告王銘藏則囑託新北地檢執行。

▲前北市聯開處長高嘉濃因美河市聯開弊案遭判刑10年入監。（圖／記者劉昌松攝）

美河市聯開案是由日勝生活科技公司在2006年以投資人身分提送相關資料，準備合作開發捷運小碧潭站附近建地，由台北市聯開處先委託旭洲公司鑑定所需建造成本，當時的聯開處處長高嘉濃在隔年收到鑑定報告後，擔心建物建造成本過低，日勝生可能無法接受，導致工程延宕。

高嘉濃開始找下屬與旭洲公司協助更改鑑價內容，幾乎都遭到拒絕，高嘉濃就自己以手寫批註的方式，更改鑑定內容，直接低估土地成本、高估建造成本，影響所及，除了市府得多支付1.1億元的建造費用，完工後，依成本權值分配到的樓地板面積，也硬生生少了將1932多坪，估價約3.9億元，總計市府損失的5億900萬餘元，好處全都落給日勝生。

▲高嘉濃(左)帶銬上囚車時，身旁的另名準備服刑被告是誘蘿莉拍裸照的林何駿。（圖／記者劉昌松攝）

全案經監察院在2013年提出糾正、彈劾案後，檢調偵辦並起訴高嘉濃及聽命行事的課長王銘藏，高院2021年更一審判決認定，2人為幫日勝生獲取不法利益，造成北市府與全體市民損失，其中高嘉濃犯後飾詞否認，還把責任推給承辦人員，毫無悔意，被依對主管事務圖利罪判刑10年，褫奪公權6年，共犯王銘藏則判刑4年，褫奪公權2年，案經最高法院駁回上訴定讞。