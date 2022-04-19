北市疫苗預約開放15分鐘湧萬人　不夠還會再增加！減少現場掛號量能

▲台北市政府19日開放疫苗預約系統，15分鐘就完成1萬627人預約。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，使疫苗打氣也持續提升。台北市副市長蔡炳坤19日表示，台北市疫苗預約系統19日剛開放15分鐘，就已經完成預約1萬627人，過了1小時也預約完成近2萬人，看起來大家對疫苗接種意願提高，呼籲民眾透過上網預約方式，而北市也會將中型接種站提供的現場掛號量能酌減。

蔡炳坤19日在台北市政府受訪時表示，台北市疫苗預約系統第8期於19日上午9時開始預約，提供莫德納、高端共計6萬3656預約量，作為第1、2和3劑，才剛開放15分鐘，已預約完成10627人，占預約量16.7％；到了10時已經逼近2萬人完成預約，「看起來大家對疫苗接種意願提高了。」

蔡炳坤指出，該此預約至20日下午5時止，接種日期為4月25日至5月1日，接種地點包括各合約診所、聯醫院外門診部與中型疫苗接種站，台北市政府會於19日下午5時先看整體預約量，如果民眾還有需求，會再做加量，呼籲市民盡量透過網路預約方式。

蔡炳坤也提及，北市府會將中型接種站提供的現場掛號量能稍微酌減，因為要考慮目前疫苗量與中央調撥等數量「稍微比較緊」，所以也希望大家把握預約，只要預約到了就一定打得到。