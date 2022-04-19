快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

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日前新北2歲男童確診後突發重症搶救，昨深夜仍搶救不治，在父母陪同下離世，林父上午受訪時心情明顯低落，僅回應，相關事情讓雙和醫院說明，「現在還沒有任何想法 ，只想要先休息。」

▲雙和醫院和台大團隊會診，重症男童仍搶救不治。（圖／雙和醫院提供）



據聯合報報導，林父上午心情明顯低落，針對記者提問對於救護車時隔兩個多小時才派出，是否考慮國賠或對新北市政府究責？林父僅回應，相關事情讓雙和醫院說明，「現在還沒有任何想法 ，只想要先休息。」

指揮中心4/16日公布10例中重症個案，其中一名為新北市2歲幼童，沒有接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器。藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。

侯友宜今早語帶哽咽地對外說明，其實今天一早在開會的時候聽到最難過的消息，就是這名小弟弟已經離開人世，「我非常難過、不捨跟哀痛，雖然我們盡了全力，所有醫療人員在第一時間極力搶救小弟弟生命，卻挽回不了。」

對於男童過世，侯友宜表示，我們深感自責，希望小弟弟平安，從第一個時間我們也跟家長有視訊，希望全力挽救小生命，「在這過程中，我們也知道小弟弟父母的心情、非常哀痛，我完全可以了解，我也是父母。」

侯友宜指出，中央的相關規範在這麼多限制下要快速調整，「中央在明天會召開整個兒科專家的會議，針對小兒的就醫指引會重新做好擬定方向。」