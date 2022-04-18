不跟進全中運！亞洲同志運動會下週五登場　若有確診「該項目停賽」

▲國民黨台北市議員王鴻薇質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

亞洲同志運動會（Asia Pride Games）原訂2021年4月在台北舉行，當時受到疫情影響，延至今年4月29日至5月3日登場。台北市議員王鴻薇18日質疑運動賽事停賽標準，台北市體育局長李再立表示，台北市政府18日早上討論結果，只要賽事中有人確診，不論是選手、裁判或觀眾與貴賓，都必須將該項目暫時停賽，待釐清關係後復賽。

台北市議會18日下午進行教育部門質詢，針對台北市運動賽事的停賽標準，台北市體育局長李再立指出，北市府今早開會討論，只要賽事中有確診者足跡，就會要求將比賽先暫停。

國民黨台北市議員王鴻薇追問，是否不論選手、裁判、觀眾或貴賓確診就要停賽？李再立回應，「對，但如果是單日賽事就比較困難，因為確診通常都是後續才被發現，如果是較多天的賽事，我們會請它先暫停。」

由於原訂4月16日在花蓮縣舉辦的全國中等學校運動會（全中運）緊急喊卡引發爭議，王鴻薇質疑，台北市會不會也像全中運一樣「預防性停賽」？李再立則直言，「我們目前沒打算這樣做。」但若賽程中有確診者就會停賽。

面對4月29日至5月3日即將舉辦的亞洲同志運動會，李再立表示，目前還是按照原定計畫進行，如果該體育項目中有人確診，「那個項目就會先暫時停賽，先將關係釐清後才能復賽。」

另外，王鴻薇關心台北市運動場所、健身房停業標準為何？李再立回應，只要有確診足跡，體育局就會立刻通知該場所清潔消毒，清消完隔天就能恢復營業。