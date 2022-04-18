LIVE／北市＋270例！預言全台本週大亂　柯文哲視訊主持防疫記者會

記者袁茵／台北報導

指揮中心18日宣布，國內新增1390例本土確診個案，其中以新北市500例最多，其次為台北市270例。台北市政府18日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊主持，但因為2人曾經近距離接觸確診者近1小時，因此改由視訊舉辦，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，18日新增1390例本土病例，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。個案分佈為新北市500例，台北市270例，桃園市187例，基隆市115例，宜蘭縣68例，花蓮縣57例，台中市41例，高雄市31例，台南市及屏東縣各21例，新竹市20例，台東縣14例，新竹縣13例，嘉義縣10例，南投縣7例，雲林縣6例，苗栗縣5例，彰化縣3例，澎湖縣1例。

面對新冠肺炎疫情升溫，台北市政府日前便決定，星期一、三、五由柯文哲召開防疫記者會對外說明，但17日卻爆出，柯文哲、黃珊珊等人因於13日下午2時近距離接觸確診者，所以被匡列居家隔離至4月24日凌晨0時才解隔，使北市府緊急協調後決議，18日下午3時30分的防疫記者會改採線上直播，預計說明台北市信義區試辦居家照護首日狀況、特殊娛樂場所稽查等事項。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）