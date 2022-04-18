　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲批中央沒公布居家照護SOP　「隨人顧性命，各地方自生自滅」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊因近距離接觸確診者，17日晚間被衛生局匡列居家隔離至4月24日凌晨0時，全台灣包括柯文哲等人在內，截至18日共有6萬人被居家隔離，使柯文哲上午直言「全台本週會大亂」。柯文哲下午進一步說明，因為中央沒有統一居家照護SOP，相信再過一週就會有五花八門的各縣市居家照護方案。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，因為柯文哲、黃珊珊等人被匡列居家隔離，因此採視訊直播方式進行。被問到為何18日上午會說「全台本週會大亂」言論，柯文哲回應，現在全台戰略有矛盾，雖然想著與病毒共存，但是仍是清零手段，才會造成全台6萬人被居家隔離，其中台北市佔了9000多人，且還有3.3萬師生遭停課。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、教育局副局長陳素慧。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

柯文哲直言，如果現行規則不改變，「我認為不出兩個星期，北市就會無法運作。」有太多人居家隔離或停課，顯然規則一定得改變，戰術與戰略必須要一致，並從經濟與防疫中取得平衡，「我會說天下大亂，就是因為目前戰略與戰術沒有一致。」

柯文哲再舉例，台北市目前在辦確診者居家照護，大約不到一週全北市都會採該種方式，但這卻延伸出另一種問題，也就是中央沒有先公布居家照護SOP，儘管新北市已經先行試辦、台北市信義區18日上線，預計其他縣市很快也會跟進，「這很有趣，中央沒有統一規定，就讓各縣市自己跑，這樣變異會相當多，整合會成為問題。」

柯文哲強調，如果能重來一遍，應當是由中央先公佈標準準則，讓各縣市因地制宜修改，但現在中央沒有準則，卻讓各縣市開始陸續進行，「我猜其他縣市也受不了，因為他們根本沒防疫專責旅館。」將確診者擺在家中不要緊，規則講好就好，但現在中央沒規則便讓地方政府「日頭赤炎炎，隨人顧性命，自謀生路、自生自滅。」

柯文哲認為，中央越慢公布標準守則，再過一週就會出現各縣市五花八門的居家照護方案，「這會出問題，一定會亂。」

另外，針對柯文哲被匡列居家隔離後，妻子陳佩琪有無請假在家照顧？柯文哲回應，「陳佩琪⋯不用啦！她也要認真上班賺錢，只要三餐有煮，我自己會把一整盤拿進來吃，這還好，沒什麼問題。」

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
結帳多1200元「竟被擅自加量」　店家神扯回覆他氣炸！
快訊／高等法院「法官確診」！　緊急大清消
校長性侵13女學生誕9孩　慘遭「轟爆心臟死亡」
本土+1390例　全台17縣市足跡一次看
IG長髮妹「下衣失蹤」被上銬！　遭警方逮捕
吳宗憲PCR出爐！《小明星》嘉賓確診　他急打第3劑莫德納
快訊／富邦產4張「防疫保單」提前喊停！　下架時間曝
快訊／丁小芹現身了！　假釋出獄重獲自由
余皓然校花女兒返台隔離中！　出國8個月回家了
桃園「自強活動19人確診」　4里長染疫
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阮昭雄曝柯文哲一日北高四次花460萬　「公帑造神沒實質意義」

就是要選桃園市長！羅智強喊辭國民黨秘書長　黨中央：未收到正式辭呈

北市不做「類普篩」了！快篩庫存量不足　10萬劑優先給這2類人

陳柏惟自嘆「不夠基進」首現身　證實辭去中彰投黨部主委

確診輕症在家怎麼帶寵物看醫生？　新北市公布「寵物照護指引」

柯文哲批中央沒公布居家照護SOP　「隨人顧性命，各地方自生自滅」

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

北市譴責敦化國小臨時停課「不周延」　明復課「今當線上演練」

沒實聯制！5酒店酒吧、3茶室違規　北市稽查新規「最重可罰停業10天」

兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有莫德納還是先打

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

阮昭雄曝柯文哲一日北高四次花460萬　「公帑造神沒實質意義」

就是要選桃園市長！羅智強喊辭國民黨秘書長　黨中央：未收到正式辭呈

北市不做「類普篩」了！快篩庫存量不足　10萬劑優先給這2類人

陳柏惟自嘆「不夠基進」首現身　證實辭去中彰投黨部主委

確診輕症在家怎麼帶寵物看醫生？　新北市公布「寵物照護指引」

柯文哲批中央沒公布居家照護SOP　「隨人顧性命，各地方自生自滅」

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

北市譴責敦化國小臨時停課「不周延」　明復課「今當線上演練」

沒實聯制！5酒店酒吧、3茶室違規　北市稽查新規「最重可罰停業10天」

兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有莫德納還是先打

徐小可逆時中惹議　阿Ben樂團道歉「捐演唱會10%收入給疾管署」

俄艦莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光　1分鐘片吸6萬網友觀看

東少警及少輔會前進校園及社區　執行「毒品防制知能」宣導

川寶科技1同仁確診！　全體同仁快篩均陰性

屏東女做臉變蜂窩性組織炎！美容師沒消毒「工具不乾淨」判賠22萬

林氏璧／兒童打莫德納安全嗎？比照青少年隔12週再接種

疫情升溫有感！郭昱晴突罵「混蛋病毒」喊話：要對抗的是病毒不是人

孫可芳燦笑放閃男友　甜像「拔絲地瓜」一樣有味道

客廳風水影響甚遠！　盤點5妙招「改出旺運客廳」

臺灣高等法院本院刑事庭法官驚傳確診　高院緊急大清消

政治熱門新聞

快訊／柯文哲居隔第一天預言「本週全台會大亂」　線上會議畫面曝

6-11歲童為何打莫德納？她答案超級酸　還要林靜儀踹共

北市14張確診足跡曝　唐吉訶德、阿妹演唱會、美福飯店、阜杭豆漿

快訊／北市已92校停課　柯文哲：戰術再不變，兩個禮拜內所有學校會停課

新北「不公布足跡」　市民怒：真可憐

快訊／整整28張！北市曝海量確診足跡

快訊／新北居隔14616人再刷紀錄　侯友宜示警：疫情還有大浪

敦化國小臨時停課　北市批錯誤示範

顏寬恒讚陳柏惟：你絕對夠基進

美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

快訊／蔡英文自主健康管理今二次篩檢　最新健康狀況曝光

LIVE／新北單日爆500例本土　侯友宜最新說明

她是羅智強強敵？　「可成桃園蔡英文」

陳時中爆氣嗆徐小可　國民黨：民進黨眼裡只有選舉

更多熱門

相關新聞

北市不做「類普篩」　10萬劑快篩先給這2類

北市不做「類普篩」　10萬劑快篩先給這2類

指揮中心17日宣布，下午提供台北市、新北市、桃園市和花蓮縣4個高風險縣市各10萬劑快篩劑，並供公費篩檢使用。針對10萬劑快篩劑的用途，台北市副市長黃珊珊坦言，原本要像基隆市一樣做類普篩，但因為居家隔離、確診者在家的快篩劑庫存量不足，所以改以這2種類人優先使用。

花蓮+57！部立花蓮醫院增13確診

花蓮+57！部立花蓮醫院增13確診

外界質疑蓮花清瘟致股價閃崩 藥業數據：密接者服用降低感染率76％

外界質疑蓮花清瘟致股價閃崩 藥業數據：密接者服用降低感染率76％

剩下半小時！和泰產險「防疫保單」全停售

剩下半小時！和泰產險「防疫保單」全停售

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊蔡炳坤防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面