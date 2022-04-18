柯文哲批中央沒公布居家照護SOP　「隨人顧性命，各地方自生自滅」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊因近距離接觸確診者，17日晚間被衛生局匡列居家隔離至4月24日凌晨0時，全台灣包括柯文哲等人在內，截至18日共有6萬人被居家隔離，使柯文哲上午直言「全台本週會大亂」。柯文哲下午進一步說明，因為中央沒有統一居家照護SOP，相信再過一週就會有五花八門的各縣市居家照護方案。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，因為柯文哲、黃珊珊等人被匡列居家隔離，因此採視訊直播方式進行。被問到為何18日上午會說「全台本週會大亂」言論，柯文哲回應，現在全台戰略有矛盾，雖然想著與病毒共存，但是仍是清零手段，才會造成全台6萬人被居家隔離，其中台北市佔了9000多人，且還有3.3萬師生遭停課。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

柯文哲直言，如果現行規則不改變，「我認為不出兩個星期，北市就會無法運作。」有太多人居家隔離或停課，顯然規則一定得改變，戰術與戰略必須要一致，並從經濟與防疫中取得平衡，「我會說天下大亂，就是因為目前戰略與戰術沒有一致。」

柯文哲再舉例，台北市目前在辦確診者居家照護，大約不到一週全北市都會採該種方式，但這卻延伸出另一種問題，也就是中央沒有先公布居家照護SOP，儘管新北市已經先行試辦、台北市信義區18日上線，預計其他縣市很快也會跟進，「這很有趣，中央沒有統一規定，就讓各縣市自己跑，這樣變異會相當多，整合會成為問題。」

柯文哲強調，如果能重來一遍，應當是由中央先公佈標準準則，讓各縣市因地制宜修改，但現在中央沒有準則，卻讓各縣市開始陸續進行，「我猜其他縣市也受不了，因為他們根本沒防疫專責旅館。」將確診者擺在家中不要緊，規則講好就好，但現在中央沒規則便讓地方政府「日頭赤炎炎，隨人顧性命，自謀生路、自生自滅。」

柯文哲認為，中央越慢公布標準守則，再過一週就會出現各縣市五花八門的居家照護方案，「這會出問題，一定會亂。」

另外，針對柯文哲被匡列居家隔離後，妻子陳佩琪有無請假在家照顧？柯文哲回應，「陳佩琪⋯不用啦！她也要認真上班賺錢，只要三餐有煮，我自己會把一整盤拿進來吃，這還好，沒什麼問題。」