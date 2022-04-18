家長罵翻！北市敦化國小臨時停課　教育局批錯誤示範：明天應該要復課

▲台北市教育局長曾燦金。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市敦化國小上午向家長宣布，由於已有超過10個班級被匡列隔離，因此中午起全校停課到4月25日，但有家長早已將小孩送到學校，只好再趕到學校接孩子回家，並臨時請假在家照顧小孩，使家長抱怨聲四起。台北市議員潘懷宗質疑，為什麼各校停課標準不一，且無法提早通知？而教育局長曾燦金則說，敦化國小是錯誤示範。

台北市敦化國小家長表示，今天早上將孩子送到學校，卻在上午9時接到老師通知，即起全校停課至4月25日，使家長只好趕到學校接孩子回家，並且臨時請假在家照顧，質疑學校為什麼不能提早通知，讓家長事先請好防疫假。

▲新黨台北市議員潘懷宗。（資料圖／記者林敬旻攝）

台北市議會18日下午進行教育部門質詢，台北市議員潘懷宗表示，今日敦化國小家長抱怨聲四起，台北市截至目前為止，究竟有多少國小單班或全校停課？北市教育局國小教育科長鍾德馨回應，目前北市國小全校停課共有7校，單班停課的國小則有40多間，影響約1500人至2000人左右。

潘懷宗指出，目前北市全校停課標準由校方彈性決定，造成所有學校完全不同調，北市難道無法有統一標準嗎？北市教育局長曾燦金提及，預防性停課是指「因高度接觸後有風險」，擁有很多不確定因素，所以才會啟動1至3天預防性停課，而全校性停課則規範是7至10天，但要依照確診者在校足跡來判定是幾天。

潘懷宗說，大佳國小有1名學生確診後，該校決定全校停課3天，但敦化國小則是全校停課7天，使家長質疑怎麼會有3天與7天差異？鍾德馨說明，全校停課是7天或10天，但要看實際確診者最後到校日是哪一天，以及確診發現日而有所差異。

針對敦化國小早上才臨時宣布停課一事，曾燦金直言，「這敦小是錯誤示範，不可以這樣做！」因為同仁都會忙到凌晨1、2點確認是否有停課需求，並與業務科討論之後，教育局再用專業經驗指導，判斷是否停課7至10天，「學校可能處理過程當中，我覺得是危機處理不好，應該昨天晚上需要做就要做，但我們經過指導後，明天應該還是要復課。」

關於曾燦金稱敦化國小應於19日復課，台北市教育局補充說明，仍待與敦化國小討論後才能確定。