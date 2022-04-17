　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盡全力跑出風采…顏寬恒看在眼裡　挺陳柏惟：你絕對夠「基進」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

▲顏寬恒讚陳柏惟絕對夠「基進」。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒，下同）

記者董美琪／綜合報導

台灣基進黨前立委陳柏惟傳退黨，雖然黨部否認，但證實他已辭黨職，陳柏惟昨夜發文表示，自己被認為不夠「基進」。對此，曾是對手的顏寬恒，今晚發文力挺「不可否認的是，在素人從政這條路上，柏惟兄已用盡全力的奔跑。」

▲▼顏寬恒挺陳柏惟。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

顏寬恒今晚全文如下：

即便寬恒跟柏惟兄曾經站在選舉的對立面，抱持著不同的政治理念，也不認同他許多的問政風格跟行事作為，但不可否認的是，在素人從政這條路上，柏惟兄已用盡全力的奔跑。

同行偶有絆足、青草綠地時有窟窿，跌倒也是在所難免，稍作休息片刻也無妨，企盼柏惟兄能夠勇敢地爬起來繼續向前行，場外還有許多人正為你加油打氣。

如同過去寬恒曾在《國際橋牌社2》與柏惟兄共同出演，即便在政治的場域中，必須堅守各自的理念與立場上針鋒相對，不能絲毫讓步。但從人的角度，卻不盡然如此肅殺，除了談笑風生，也該抱持著同理心去體認關懷，即便所選的路不同，終點都是為人民福祉做最大努力。

因此，從亦敵亦友的對手也好，同為政治工作者的角度也罷，還是必須要跟柏惟兄說一聲加油。樹大招風、人紅招忌，即便對內有諸多的紛擾與爭執，對外有層層的阻礙與牽制，但這條路上你已經跑出自己的風采，在寬恒眼裡你絕對夠「基進」。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
18歲男確診打球、買女友禮狂發IG　「新北罰150萬太過？」
男星直播講錯話「惹怒肯德基」　遭索賠9億！
瑞芳分局已5警染疫　被逮通緝犯一驗也確診
羅志祥上海捐物資　醫護「拿大聲公宣傳」畫面曝光
女星做試管　「50支驗孕棒全落空」大崩潰！
三寶停路中央「開車門」撞飛跆拳女將　嬤下車嗆：年輕人騎車活該
快訊／瑞芳分局疫情擴大！　增2內勤警員確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盡全力跑出風采…顏寬恒看在眼裡　挺陳柏惟：你絕對夠「基進」

北北桃最強母雞　蔣萬安跨區替新北、桃園議員拜票

「服務市民就像跑馬拉松」　蔣萬安：挑戰、超越自己

「2022台北市長」有2大考題　林鶴明分析蔣萬安、黃珊珊困境

快訊／整整28張！北市曝海量確診足跡　餐廳、酒吧、美髮店、健身房通通有

蔡英文派張子敬出席「我們的海洋大會」　從帛琉返國4人確診

快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　24日凌晨才解隔

政院宣布紓困條例延長1年　民進黨立法院黨團全力支持

柯文哲黃珊珊等待PCR結果　衛生局曝2居隔觀察重點

快訊／與確診者開會1小時！柯文哲、黃珊珊PCR陰性　居隔可能性高

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

VIVIZ信飛皺眉訓話+後輩畏懼表情　錄影「出奇招」不怕Mnet再惡剪XD

救救我！得來速員工困樹上　用耳機呼救不忘幫客人點餐

只准妳摸我！紅貴賓伸毛掌　拉回麻麻手爭寵後「露齒笑」

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

盡全力跑出風采…顏寬恒看在眼裡　挺陳柏惟：你絕對夠「基進」

北北桃最強母雞　蔣萬安跨區替新北、桃園議員拜票

「服務市民就像跑馬拉松」　蔣萬安：挑戰、超越自己

「2022台北市長」有2大考題　林鶴明分析蔣萬安、黃珊珊困境

快訊／整整28張！北市曝海量確診足跡　餐廳、酒吧、美髮店、健身房通通有

蔡英文派張子敬出席「我們的海洋大會」　從帛琉返國4人確診

快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　24日凌晨才解隔

政院宣布紓困條例延長1年　民進黨立法院黨團全力支持

柯文哲黃珊珊等待PCR結果　衛生局曝2居隔觀察重點

快訊／與確診者開會1小時！柯文哲、黃珊珊PCR陰性　居隔可能性高

球迷也亂鬥？奶茶可樂飛進場　挑戰前驚外野垃圾從天而降

李宇翔完成三圈半　14歲混血吳柏勳立志當「台版羽生結弦」

Lucid推出「1050匹電動超跑」！加速破百2.6秒、續航力達700公里

擦地摔下樓梯！婆婆竟質疑「躲起來偷懶」　她氣炸放生：你媽逼的

傳近期將表態　何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

KIMIKO交往1天就被帶出國！　他突「下跪」嚇壞…結局反轉笑翻

盡全力跑出風采…顏寬恒看在眼裡　挺陳柏惟：你絕對夠「基進」

約基奇讚勇士守得好　對金塊G1輸很淡定：壓力不在我們這

再請G7金援500億美元！　烏克蘭：戰爭預算赤字太大了

混血女星打第四劑科興疫苗！　高調現身診所「全身珠寶」淡定比讚

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

快訊／政院：紓困特別條例延長至明年6月、尚餘千億預算

快訊／整整28張！北市曝海量確診足跡

2歲重症男童父控1922踢皮球　陳時中、衛生局回應了

北市曝13確診足跡！知名便服酒店上榜　海底撈、錢櫃、藏壽司入列

民進黨大岡山初選爆冷門！現任議員高閔琳落馬

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

就是要選桃園市長！羅智強辭副祕書長還沒准　自己先退國民黨主管群組

快訊／柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離

柯文哲、黃珊珊急赴醫院PCR

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明

快訊／柯文哲、黃珊珊PCR陰性

快訊／新北今新增410例　居家隔離14235人再創高

快訊／立院三讀村里長「事務補助費」增至5萬

快訊／曾近距離接觸確診者！　柯文哲坦言被隔離可能性很高

更多熱門

相關新聞

陳柏惟驚傳退黨　林靜儀：讓他休息再思考

陳柏惟驚傳退黨　林靜儀：讓他休息再思考

前台灣基進立委陳柏惟17日驚傳退黨，民進黨立委林靜儀表示，陳柏惟經營選區很不容易，後來又遭遇非常惡劣的罷免，過程中一邊要問政、一邊要服務地方，在接下來的立委補選又非常努力投入，「他會覺得很辛苦、很累，希望大家一起體諒他」，也期待他在休息之後好好地思考。

陳柏惟傳退黨！　白喬茵酸：這不就是時代力量翻版？

陳柏惟傳退黨！　白喬茵酸：這不就是時代力量翻版？

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明

陳柏惟驚傳退黨　台灣基進一早發聲明

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

王浩宇爆「3Q哥退黨」陳柏惟回應了

陳柏惟傳退黨 王興煥澄清：辭黨職非退黨

陳柏惟傳退黨 王興煥澄清：辭黨職非退黨

關鍵字：

顏寬恒陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

快訊／《綜藝大集合》男歌手確診後首發聲！　身體狀況曝光

爆乳禮生「胸前驚見大片駭人紅斑」

具俊曄大S首同框放閃！台北名店「甜並肩吃飯」

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

更多

最夯影音

更多
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面