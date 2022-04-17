盡全力跑出風采…顏寬恒看在眼裡　挺陳柏惟：你絕對夠「基進」

▲顏寬恒讚陳柏惟絕對夠「基進」。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒，下同）



記者董美琪／綜合報導

台灣基進黨前立委陳柏惟傳退黨，雖然黨部否認，但證實他已辭黨職，陳柏惟昨夜發文表示，自己被認為不夠「基進」。對此，曾是對手的顏寬恒，今晚發文力挺「不可否認的是，在素人從政這條路上，柏惟兄已用盡全力的奔跑。」

顏寬恒今晚全文如下：

即便寬恒跟柏惟兄曾經站在選舉的對立面，抱持著不同的政治理念，也不認同他許多的問政風格跟行事作為，但不可否認的是，在素人從政這條路上，柏惟兄已用盡全力的奔跑。

同行偶有絆足、青草綠地時有窟窿，跌倒也是在所難免，稍作休息片刻也無妨，企盼柏惟兄能夠勇敢地爬起來繼續向前行，場外還有許多人正為你加油打氣。

如同過去寬恒曾在《國際橋牌社2》與柏惟兄共同出演，即便在政治的場域中，必須堅守各自的理念與立場上針鋒相對，不能絲毫讓步。但從人的角度，卻不盡然如此肅殺，除了談笑風生，也該抱持著同理心去體認關懷，即便所選的路不同，終點都是為人民福祉做最大努力。

因此，從亦敵亦友的對手也好，同為政治工作者的角度也罷，還是必須要跟柏惟兄說一聲加油。樹大招風、人紅招忌，即便對內有諸多的紛擾與爭執，對外有層層的阻礙與牽制，但這條路上你已經跑出自己的風采，在寬恒眼裡你絕對夠「基進」。