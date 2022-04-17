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卓冠廷批新北把問題歸咎確診者　他反諷：真的關心防疫就叫民進黨認真點

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／新北報導

新北市議員參選人卓冠廷日前接到民眾陳情指出，三峽有一家六口確診，醫院卻回覆沒有資料不能開藥；痛批新北市府無人聞問，而新北市府則回應，區公所、衛生所、警察局都有積極協助，對此，新北市議員葉元之批評，卓是要把中央的防疫責任甩給地方，可憐的第一線醫護人員，沒日沒夜的在防疫，還要整理資料，回應這種惡意抹黑。

在新北啟動居家照顧計畫之後，卓冠廷接獲民眾的陳情，並釋出與市民的Line對話紀錄。卓冠廷表示，三峽有1家人確診三天連藥都沒有，前兩天連食物也沒有，好像政府叫他們自生自滅。

卓冠廷表示，這家人裡18歲女學生說，最年幼弟妹11日被通知確診後，家人就不敢出門，13日發現家人確診，衛生局安排居家隔離；14日妹妹打電話給區公所反應有糧食不足的問題 ，以及申報未收到新北市「關懷箱」，但他們在家等了三天，只有公所解決食物外送問題，除接到指揮中心關懷簡訊，沒有新北市府再打電話，關懷箱也尚未收到。

對此，衛生局長陳潤秋回應，關懷包並不代表防疫所需的全部物資，因此新北市也常呼籲民眾應自備溫度計，平時在家才能自我健康監測。針對三峽的個案，她也解釋，其實在收案以後，「我們的醫院都有跟他連絡，但他沒有提出他需要用藥的要求」。

衛生局發言人高詩琪則回應，區公所、衛生所、警察局都有積極協助這家人。對此，葉元之表示，自己的好友高詩琪來說已經三週沒有好好吃飯、睡覺，身心相當疲憊，但是一提到為了選舉刷存在感的卓參選人，音調立刻拉高，顯得相當不屑與生氣。

葉元之批評，可憐的第一線醫護人員，沒日沒夜的在防疫，還要騰出時間整理資料，特別去回應這種惡意抹黑的民進黨參選人。不僅浪費新北市防疫的時間，也打擊醫護人員的士氣。

對於卓冠廷的批評，葉元之表示，卓冠廷的造謠其實還有另一個目的，就是要把民進黨防疫的無能責任，推給藍營執政的地方政府，「去年三級警戒期間不就是這樣嗎？」

葉元之舉例，民進黨因為3+11政策失當，加上諾富特防疫旅館的管理失靈，讓病毒進入社區，造成雙北疫情升溫。期間又因為疫苗採購落後，民眾人心惶惶，「而民進黨做的事情，就是傾全黨之力，栽贓抹黑新北市政府，要把疫情責任由侯友宜來背。」

葉元之表示，這次疫情大爆炸，則是陳時中在配套措施還沒準備好時，就貿然縮短居家隔離時間，防疫政策也日漸鬆散，各項準備不足，所有東西都一團亂。

葉元之批評，中央政策每天變來變去，地方政府在很短時間必須配合中央防疫，已經是將士用命，但民進黨還派出卓冠廷這種派系小弟當打手，試圖推卸責任，玩政治攻防，對新北市政府亂噴口水，「卓參選人若真的關心防疫，不如運用自己在民進黨派系的力量，讓民進黨防疫認真一點，不要天天想著選舉。」

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