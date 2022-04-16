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「新北把問題歸咎確診者」　卓冠廷：侯友宜該親自了解三峽六口

▲▼新北市長侯友宜主持防疫記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

記者陶本和／台北報導

新北市府才宣布啟動居家照顧計畫，新北市議員參選人卓冠廷則接到民眾陳情指出，三峽有一家六口確診，但醫院卻回覆沒有資料不能開藥；而新北市府也回擊，不要用選舉語言抹煞第一線人員的辛苦。對此，卓冠廷16日再發文，指新北把問題歸咎確診者，並呼籲新北市長侯友宜「下屬不是反擊我，而是在攻擊這家人」。

在新北啟動居家照顧計畫之後，卓冠廷接獲民眾的陳情，並釋出與市民的Line對話紀錄。卓冠廷表示，三峽有1家人確診三天連藥都沒有，前兩天連食物也沒有，好像政府叫他們自生自滅。

卓冠廷表示，這家人裡18歲女學生說，最年幼弟妹11日被通知確診後，家人就不敢出門，13日發現家人確診，衛生局安排居家隔離；14日妹妹打電話給區公所反應有糧食不足的問題 ，以及申報未收到新北市「關懷箱」，但他們在家等了三天，只有公所解決食物外送問題，除接到指揮中心關懷簡訊，沒有新北市府再打電話，關懷箱也尚未收到。

卓冠廷指出，女學生在15日打電話給新北市府和1922，反映家中5歲多妹妹發燒、全家喉嚨痛，但家裡沒有藥也一直拿不到藥，市府請他們聯絡責任醫院，但責任醫院表示系統沒有資料無法開藥。

對此，新北市衛生局反擊，希望不要使用選舉語言抹煞第一線人員的辛苦，參選人文章中提到衛生所、警察、區公所都有聯繫這個家庭，卻又刻意下標題說無人聞問，請問參選人為什麼要自己打自己的臉？為了選舉造勢帶風向，這不是扯防疫後腿是什麼？

針對新北市的回應，卓冠廷16日再透過臉書幫三峽這家人發聲。他表示，其實有疏漏，補了就好，沒想到新北市衛生局死不認錯，衛生局長陳潤秋居然還說無藥可用的三峽六口確診家庭 「沒有提出來他要用藥的要求。」

「這種把問題歸咎給確診者的態度，我真的不能忍。」卓冠廷說，向家長協會求助的三峽六口家庭，爸爸、媽媽做模板工辛苦養四個孩子，生活過得去，但也不寬裕，要努力做工才有錢生活和繳下個月房租，確診雖然打亂生活但還是配合防疫，缺藥問題無解又雪上加霜，新北市府今天說的這些話，聽在他們耳裡有多刺耳？

卓冠廷說，新北市衛生局長陳潤秋，今天在記者會上被問到三峽六口家的問題，全都閃避，不然就是賴給家屬，難道確診民眾沒有藥，是因為他們沒打119？沒有提出用藥需求？現在最關鍵的，他們到底被納入居家照護系統了沒？沒有納入，那藥師們早就準備好的送藥機制也無法幫助到這一家人。

最後，卓冠廷呼籲侯友宜，「你下屬不是在反擊我，而是在攻擊這家人」，他建議，不要被錯誤資訊蒙蔽判斷，應該要親自了解這家人的狀況。

▼民進黨議員參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷臉書）

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