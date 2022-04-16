中和2歲確診童ICU搶救中　蔡壁如卻指「高燒不治」控防疫政策不當

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市中和區一名2歲確診男童（案30977）13日突出現發燒重症，但家長向衛生單位求助卻被要求自行送醫；男童入住雙和醫院後，由於病況不樂觀，傳出男童家屬簽下放棄急救，不過據最新消息指出，院方仍極力搶救男童中，只是，民眾黨立委蔡壁如本要以此個案抨擊政府防疫作為，但卻在臉書文指男童「高燒不治」。

新北衛生局指出，案30977與母親和姊姊居住新北，父親居住在新竹，男童父親4/13因同事確診被匡列後採檢陽性；男童4/13晚間出現發燒症狀，母親遂於隔天上午帶著他與姊姊步行前往醫院採檢，並返家等候報告，同日傍晚系統顯示男童被匡列密切接觸者。

衛生局再指，衛生局4/13晚間6時半許與男童母親連繫，確認男童狀況不佳，即連絡醫院由119送醫，醫院則於6時點37分通報男童為確診個案。

4/15傳出男童病情惡化，家屬忍痛簽下放棄急救，但中央流行疫情指揮中心今（16日）下午在防疫記者會上，表示男童病況嚴重，但仍在加護病房搶救中。

不過，蔡壁如今天在指揮中心召開前，透過臉書寫道，「昨天傳出新北一個2歲確診兒童高燒不治的消息」。本來蔡壁如該篇文章，是要據此個案抨擊政府防疫作為，但目前孩童雖病情惡化仍在ICU搶救中，她誤寫「高燒不治」看來似是「烏鴉嘴」。

▼蔡壁如16日下午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）