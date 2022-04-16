快訊／新北+434「新增陽性399例」　昨488人選擇居家照顧

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布新增1199例本土病例，其中以新北434例最多，其中一例為國內首例兒童重症的中和2歲童，新北市長侯友宜下午舉行防疫記者會說明，這之中包括新增採檢陽性399例、居隔陰轉陽35例，另外外縣市相關81例，居家隔離情形為，列管數12057人、今日可解隔939人。

▲新北市長侯友宜主持防疫記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

侯友宜說明，昨天共有488人評估後選擇居家照顧，提醒居家照顧者單獨一人一室、不要離開房間、務必配戴口罩以及觀察自身症狀變化。

新北衛生局說明，新北今天新增399例新增採檢陽性、35例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案81人：基隆相關案3人、北市相關案60人、桃園相關案10人、新竹縣相關案1人、台中市相關案1人、嘉義縣相關案1人、高雄市相關案1人、屏東縣相關案1人，宜蘭相關案3人。

指揮中心表示，今日新增之1199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▼新北市疫情狀況。（圖／新北市衛生局提供）