北大小學旁設大型車調度站？　卓冠廷：對學童太危險！

▲新北市議員參選人卓冠廷認為，在小學旁設立大型車輛進出的調度站，對於學童是很危險的。（圖／卓冠廷）



記者陶本和／台北報導

位於北大國小旁的學成路、國城街口，平時是家長接送小孩，學生經常步行、騎自行車經過的地方，新北市府設立大型車輛進出的調度站。對此，新北市議員參選人卓冠廷28日以市民身份出席公聽會，會後他表示週遭居民都認為，這對於學童來說太過危險。

卓冠廷說，他今天脫下競選背心，以新北市民的身份出席「三峽北大國小公車調度站」公聽會。他表示，這個公車調度站，就坐落在北大國小旁的學成路、國成街口上，簡言之，就是家長接送小朋友、並且有許多學生會步行、騎自行車經過的地方。

卓冠廷說，這裡要做大車不斷出入的調度站，任誰都會認為，對學童太危險，周遭的居民，也是一直這樣反應，但市府沒感覺，甚至讓服務大台北交通多年的台北客運在前面「坦」，面對居民的抗議，現在變成冤大頭。

卓冠廷出席公聽會後表示，沒有人反對設置調度站，在台北客運的簡報裡，非常清楚，業者和市民都認同需要增加調度站，問題只有一個，「為什麼你非要設在學生必要通勤的路上？」

卓冠廷也指出，市府承諾做的人行道沒做，調度站設址的國成街剛在2022年初完成截彎取直工程，北大居民都非常樂見，因為截彎取直不是為了別的，就是為了安全。

卓冠廷說，今天這場公聽會，不論是現任議員、議員參選人，也不分政黨，一致都認為「調度場選址」有很大的問題。他強調，這起衝突，無非是行政機關怠惰結果，沒辦法找出兼顧安全和交通需求的方案，新北市政府城鄉局、交通局都責無旁貸，很遺憾交通局仍然不敢做出任何具體的承諾。

▼新北市議員參選人卓冠廷認為，在小學旁設立大型車輛進出的調度站，對於學童是很危險的。（圖／卓冠廷）

