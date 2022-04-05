「三峽疫情沒降！是檢測塞車」　卓冠廷提醒：民眾邊等邊擔心群聚

▲三峽PCR檢測塞車，民眾一邊等，一邊擔心群聚。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

三峽近來疫情雖然緊張，但新北市長侯友宜4日表示數字有在下降；不過，新北市議員參選人卓冠廷向市府傳達現場狀況，提醒侯友宜PCR檢測已塞車，民眾一邊苦等，一邊擔心群聚感染。

卓冠廷向新北市府傳達地方現況，提醒侯友宜「新北不是疫情下降，而是篩檢塞車」。他指出，PCR檢測已經塞車，三峽的Line群組、臉書社團都在反映，民眾被衛生局簡訊通知要去做PCR，到了最近的恩主公醫院大排長龍，家長一邊苦等，一邊擔心群聚感染。

卓冠廷表示，三峽恩主公醫院每天篩檢名額，網路預約120名、現場掛號30名，4日下午報到跟篩檢處，都只有兩線在處理，人力明顯不足，難怪大塞車，有的家長眼看不對，跑去桃園八德、新莊、土城的醫院做篩檢。

卓冠廷憂心，侯友宜指稱，新北社區篩檢站是全國最多，如果市民認為健康有疑慮，都可以到31處篩檢站篩檢，但是三峽塞車是因為很多接到疫調通知有足跡重疊的民眾要篩檢，「難道侯市長要這些民眾跑到31處篩檢站嗎？這不是增加擴散的風險嗎？」

▼三峽PCR檢測塞車，民眾一邊等，一邊擔心群聚。（圖／卓冠廷臉書）

