「新板土連線2.0」成軍　卓冠廷、山田摩衣力推「主播」陳乃瑜

▲正國會在新店推出前主播陳乃瑜出戰市議員。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

正國會近日推出三立前主播陳乃瑜出戰新店市議員，同為議員參選人的卓冠廷、山田摩衣，以及退選的張銘祐15日陪同陳乃瑜掃街。卓冠廷透過臉書表示，他榮幸能組成「新板土連線2.0」，期待未來能在新北市議會一同監督、服務與建設。

正國會本來在新店推出市議員參選人張銘祐，但因英系推出黃琳，在女性保障名額限制下，導致張銘祐陷入初選困境，最終選擇退出；而正國會也找來同為女性、擁有主播光環的陳乃瑜來出戰，刻意對陣黃琳的意味濃厚。

對此，卓冠廷、山田摩衣 、張銘祐15日上午，一起陪陳乃瑜到新店惠國市場向民眾爭取支持。卓冠廷表示，陳乃瑜是一位非常優秀的記者，近日為了爭取服務鄉親的講會，毅然決然辭掉光鮮亮麗電視台主播的工作，他很敬佩也認為，這顯示的正是她想為新北市民服務的「決心」。

卓冠廷表示，他很榮幸能和山田摩衣、陳乃瑜合組「新板土連線 2.0」，期待能在新北市議會一同監督、一同服務、一同建設，「我有信心說，我們三個人，不會讓大家失望」。

卓冠廷指出，希望大家能幫陳乃瑜向第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的好朋友們拉票，4月開始接到電話民調時，大聲說出「唯一支持陳乃瑜」。

▼正國會在新店推出前主播陳乃瑜出戰市議員。（圖／卓冠廷臉書）

