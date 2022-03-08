洪慈庸辭立法院顧問拼輔選　2024再戰立委「目前沒有規劃」

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍前立委、立法院機要顧問洪慈庸8日宣布辭去顧問職務，將協助丈夫、新北市議員參選人卓冠廷輔選，並多花時間陪伴準備上學的女兒。至於2024立委選舉是否再戰台中市立委？洪僅說，政治瞬息萬變，「目前還沒有規劃到2年後的事情，以現階段眼前要做的事情為重」。

▲立法院顧問洪慈庸。（圖／記者林銘翰攝）

洪慈庸今天下午受訪表示，非常感謝游錫堃給予她參與立法院幕僚工作的機會，任內參與開放國會行動方案、開放國會國際論壇、邀請波海3國國會議員訪台等任務，因為階段性工作已經完成，加上女兒剛滿3歲，接下來進入學校學習初期需要媽媽陪同學習，今年底可能也會協助一些選舉的工作，因此在過年前後向游錫堃提出離職。

洪慈庸坦言，由於機要顧問的身份是「類公務員」，身份上面不太適合進行輔選，而游錫堃也同意她在3月中旬辭去該職務，共同討論後，覺得現在大家對政治人物要求比較高，希望職務上能把自己的工作做好，若有其他規劃則要全心去做事情。

媒體追問，辭職是為了幫卓冠廷輔選嗎？洪慈庸說，卓是自己的先生，未來輔選工作也都不會少，「夫妻之間這是理所當然的事情，這跟派系或正國會沒什麼關係的」，這個決定也是經過雙方討論；她談及，當然還有過去曾經幫她的議員好朋友，如果在需要的時候，彼此理念一致，也會全力幫忙協助。

至於輔選後的下一步，是否有可能再戰2024立委，洪慈庸坦言，其實她還沒有想這麼遠，因為政治瞬息萬變，這1、2年是以家庭及輔選工作為重，「目前還沒有規劃到2年後的事情，以現階段眼前要做的事情為重」。

此外，洪慈庸也透過臉書分享「2020～2022 慈庸國會服務報告」電子書，向人民報告任內工作成果，包括「開放國會行動方案」全面檢討、規劃院內的資訊網路系統的強化，討論如何讓人民更方便地參與國會運作，這份行動方案也成為強化國會外交的基礎；2021年「開放國會論壇」邀請超過國內外百位的議員、學者參加；以及對立法院中部辦公室活化、議政園區功能提升方面，參與台灣民主教育基地的各種展覽及活動的推動，讓她能為台中持續努力。