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俄羅斯佔領區實施「去烏克蘭化」洗腦教育　學校強制俄語上課

▲▼烏克蘭東南部梅利托波爾（Melitopol）市長費德洛夫（Ivan Fedorov）被擄走，當地民眾上街抗議。（圖／路透）

▲烏克蘭東南部梅利托波爾（Melitopol）被俄軍佔領後，正遭受到俄羅斯的洗腦教育。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

遭到俄羅斯佔領的烏克蘭東南部城市「梅利托波爾」（Melitopol），現在正遭到受到「去烏克蘭化」的同時，也實施「俄羅斯化」的洗腦教育，包括學校強制使用俄語上課，最受當地人歡迎的報紙，也變成俄羅斯大內宣傳聲筒。

根據日本媒體《朝日新聞》報導，梅利托波爾最大的媒體集團《梅利托波爾公報》（Melitopol's Vedomosti）因為貼近在地心聲而深受市民喜愛，但是後來遭到俄軍闖入辦公室，沒收電腦還綁架3名記者。

《梅利托波爾公報》的老闆為了員工安全停業，並且把印刷設備的關鍵零件拆除。但是幾天之後，《梅利托波爾公報》再度發行，首篇報導就是俄羅斯擁立的「親俄派市長」專訪，以前是彩色印刷的報紙，現在全都是黑白印製。

▲▼烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）市長被擄後，俄軍任命的新市長丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）宣布將播放俄羅斯電視頻道。（圖／翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片）

▲被俄羅斯所擁立的偽市長丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。（圖／翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片）

《梅利托波爾公報》的老闆看到報紙表示，「看了就噁心！以前經營再怎麼辛苦，也不會出版品質這麼低劣的印刷品，那個自稱市長的專訪，全都是謊言和政治宣傳」。

《朝日新聞》報導指出，透過換俘被釋放的民選市長費德洛夫（Ivan Fedorov）表示，教育領域的壓力持續存在，佔領者宣布開始上課，佔領者首先製作孩子們的服裝，並且把烏克蘭民族刺繡的服飾燒了。

在課堂裡面，也必須使用俄語授課，拒絕使用俄語上課的校長，會被押走。

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