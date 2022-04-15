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俄軍猛炸「海王星導彈廠」　烏克蘭：報復莫斯科號被擊沉

▲▼俄羅斯軍隊從日本海的水下位置發射2枚「口徑」巡弋飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）

▲俄羅斯發射「口徑」巡弋飛彈。（資料照／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）

中央社／基輔15日綜合外電報導

烏克蘭首都基輔郊區一座兵工廠昨天深夜遭到俄羅斯空襲，據法新社記者所見，工廠遭到局部摧毀。這座工廠生產據稱擊中俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」的「海王星」飛彈。

位於基輔朱利亞尼（Zhuliany）國際機場附近的維札（Vizar）兵工廠內，有一個作業單位和一棟行政大樓受到重創。俄羅斯稍早宣布，已發射數枚口徑式（Kalibr）巡弋飛彈擊中這座工廠。 烏克蘭14日宣稱摧毀了俄羅斯的「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，俄方當天稍晚證實這艘軍艦沉沒。

根據烏克蘭國營武器製造商Ukroboronprom在官方網站張貼的聲明，維札工廠生產「海王星」（Neptune）飛彈。 維札兵工廠附近一座木材工廠的47歲老闆席佐夫（Andrei Sizov）表示，空襲發生在昨天夜裡。「大約凌晨1時半，我的警衛打電話給我，因為有空襲。」

他告訴法新社：「一共擊中5次，我的員工當時在辦公室，他因爆炸威力而倒地。」 席佐夫認為，俄羅斯是為了報復莫斯科號遇襲。 烏克蘭南部敖德薩州（Odessa）州長馬欽柯（Maxim Marchenko）14日表示，烏克蘭軍隊用了數枚海王星飛彈攻擊莫斯科號。

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