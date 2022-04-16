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黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒　CIA：慎防俄軍動用核武

▲▼俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

▲俄羅斯軍艦「莫斯科號」（Moskva）爆炸起火。（圖／翻攝推特）

中央社／基輔15日綜合外電報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日爆炸起火，稍晚在惡劣天候下被拖回港口途中沉沒。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯14日表示，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用核武，不能掉以輕心。

● 俄國防部證實黑海艦隊旗艦沉沒 俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）爆炸起火，數家俄羅斯通訊社14日報導，俄國國防部表示，莫斯科號已在惡劣天候中被拖回港口途中沉沒。 美國國防部發言人柯比（John Kirby）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這對（俄羅斯）黑海艦隊來說是一大打擊，這是…他們力圖在黑海發揮某種海軍優勢的關鍵一環。」不過美國無法證實讓「莫斯科號」沉沒的確切原因。

烏克蘭首都基輔郊區一座兵工廠14日深夜遭到俄羅斯空襲，據法新社記者所見，工廠遭到局部摧毀。由於這座工廠生產據稱擊中「莫斯科號」的「海王星」（Neptune）飛彈，俄軍此舉疑為報復莫斯科號遇襲。 另有專家認為，烏軍大有可能靠飛彈讓俄國海軍動彈不得，並能對中國敲山震虎。

● CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯14日表示，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅不能掉以輕心，但CIA尚未看到很多實際證據加深這項疑慮。 路透社報導，這是伯恩斯（William Burns）自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來最廣泛的公開評論，凸顯1945年以來針對歐洲國家最大規模攻擊事件動用核武風險升高的憂心。

● 烏克蘭國會通過決議認定俄軍構成種族滅絕 烏克蘭國會14日通過決議案，認定俄羅斯軍隊在烏克蘭的行徑構成「種族滅絕」。 根據烏克蘭國會上傳網路的聲明：「我們必須立即認定俄羅斯武裝部隊在自2022年2月24日入侵烏克蘭的最新階段，對烏克蘭人民犯下的暴行構成種族滅絕。」

● 報復邊境城鎮遇襲 俄羅斯警告將猛攻基輔 俄羅斯國防部指控烏克蘭鎖定俄國邊境城鎮為攻擊目標後，今天警告將加強對烏克蘭首都基輔的攻擊，以回應俄國境內受到襲擊。 俄國國防部說，俄國昨晚使用海基型口徑巡弋飛彈（Kalibr）擊中基輔郊區一座「軍事」工廠。 國防部表示，朱良斯基（Zhulyansky）機器製造廠遭攻擊後已被摧毀，那是生產和維修長程、中程防空飛彈系統與反艦飛彈的工廠。 另外，俄國今天表示，在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）殺害多達30名為烏克蘭作戰的波蘭傭兵。

▲▼俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／達志影像／美聯社）

● 哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州籲6鎮速撤 烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫14日表示，俄軍入侵以來，該地區至少有503名平民喪生。 盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天呼籲6個城鎮居民盡速撤離，並稱俄軍炮擊克爾米納鎮（Kreminna）造成1人死亡和5人受傷。 俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）引述國防部消息報導，俄軍在過去24小時內摧毀7座烏國軍事設施，包括1座彈藥庫。

● 烏控俄攻擊疏散平民 俄指烏炮擊建築與學校 烏克蘭今天表示，俄羅斯攻擊從烏國東部疏散平民的巴士，造成7人死亡，逾20人受傷。俄方則指控烏軍炮擊俄國西部貝爾哥羅德州（Belgorod）一個村莊，致20多棟座建築和一所學校受損。

● 全球最大價值6億美元 德國沒收俄寡頭超級遊艇 警方消息人士14日說，德國正式沒收俄羅斯頂級富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）擁有的、價值6億美元全球最大超級遊艇，這是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，柏林當局對莫斯科祭出制裁的一環。 根據「富比世」（Forbes）雜誌，這艘長156公尺的超級遊艇「迪爾巴號」（Dilbar），價值估達6億美元（約新台幣176億元）。

● 俄國侵烏以來首次動用遠程轟炸機 烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克今天表示，俄羅斯使用遠程轟炸機攻擊被圍困港市馬立波（Mariupol），這是俄國入侵以來首次動用遠程轟炸機。

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