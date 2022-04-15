台灣燈會頻獲肯定！謬思4鉑金4金獎再入手　無人機彩蛋也入列

▲2022台灣燈會在高雄整體規劃1-MUSE鉑金獎「2022台灣燈會在高雄」榮獲8項國際大獎。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

被譽為史上最強燈會，人氣超高破千萬參觀人次，民調滿意度高達八成一，更讓八成七高雄市民感到光榮的「台灣燈會在高雄」，今日更榮獲2022美國MUSE設計大獎( Muse Design Awards)的肯定，一舉奪得4項鉑金獎、2項金獎，加上日前已公布的兩個獎項，目前累積8項國際大獎入手！



高雄市長陳其邁表示，「2022台灣燈會在高雄」創下許多記錄與話題，每個作品，都讓人留戀，也讓你我透過「光」，看見高雄的璀璨與潛力。精采的畫面歷歷在目，成為最引以為傲的高雄記憶。感謝國際獎項的肯定，也感謝大家對「2022台灣燈會在高雄」的喜愛，不但提昇台灣與高雄的國際聲量與創意能量，也從高雄在地亮出國際光芒。



負責「2022台灣燈會在高雄」總策畫的高雄副市長史哲表示，這一次的燈會以突破性的思考，運用科技打破傳統燈會模式，衛武營、愛河灣雙主場的規劃，各種結合城市代表地景的主燈，還有令人震撼的無人機演出，能夠獲得國際大獎的肯定，能夠讓高雄更具信心的邁向下半年度台灣文博會、台灣設計大展的挑戰，也請大家繼續給予期待與支持。

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▲▼2022台灣燈會規劃雙主場，打造最大燈會場域。（圖／高雄市文化局提供）





文化局長王文翠表示，今早收到2022美國MUSE設計大獎獲獎回報，高雄以「2022台灣燈會在高雄整體規劃」、「愛河灣主燈--光啟愛河灣」、「千手光劍：機械手臂光之展演」、「聚光台灣．虎星高照—無人機展演」等四個項目獲得2022美國MUSE設計大獎燈光設計最高榮譽鉑金獎，以「船愛—虛實光影歌仔音樂劇」、「愛河智慧燈光控制系統改造」等兩個項目分別獲得2022美國MUSE設計大獎概念設計金獎與燈光設計金獎。

加上日前公布的聚膠行動輕軌列車「微光流動」獲得MUSE設計大獎概念設計銀獎，以及平行展「高雄國際貨櫃藝術節」作品「謐靜立方」獲得Rethinking the Future Awards 2022快閃建築物首獎，至今已累計入手八項國際大獎，是十分難得的城市榮耀。

▲燈會主燈大戲《船愛》虛實光影歌仔音樂劇獲得2022美國MUSE設計大獎概念設計金獎。（圖／高雄市文化局提供）



觀光局長周玲妏表示，高雄很榮幸以「2022台灣燈會在高雄整體規劃」獲得2022美國MUSE設計大獎燈光設計最高榮譽鉑金獎，山、海、河、港、船，造就了與眾不同的高雄，燈會延續著這樣的精神，以光的各種形式建構出與眾不同的台灣燈會，透過燈會把設計、城市治理、照明環境美學的概念導入籌辦過程中，讓燈光翻轉城市空間與節慶活動的思考與想像。

▲▼「聚光台灣．虎星高照—無人機展演」目獲得2022美國MUSE設計大獎燈光設計最高榮譽鉑金獎。（圖／高雄市文化局提供）





回顧長達1個月的「台灣燈會在高雄」，在疫情期間仍能努力完成大型的城市活動，總計180多件作品、兩百多項演出，帶來千萬參觀人潮與經濟效益，甚至在雙主場都曾以藍黃燈光力挺烏克蘭回應國際議題。高雄以一場盛宴讓世界看見台灣的文化、藝術、創意能量，在下半年度，更將以台灣文博會、台灣設計大展等大型設計活動，持續發光。