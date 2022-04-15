▲鼓鼓、孫生喊冤「沒出席群聚趴」，台中市府道歉了。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

記者趙蔡州、鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕15日在記者會表示，某公司9日舉辦的招商說明會發生群聚感染，當天有玖壹壹、孫生、鼓鼓、郭靜等15組藝人出席，不料鼓鼓、孫生事後喊冤「當天未出席活動」。對此，台中新聞局表示，主辦方提供不實疫調資訊，又不接電話不配合疫調，不排除對主辦方開罰，對於受影響的藝人非常抱歉。

被點名的藝人鼓鼓15日在臉書喊冤，表示9日他還在檢疫所隔離，未出席該公司的招商活動，負責照護他的醫護人員可以作證。藝人孫生也在IG喊冤，強調他根本沒有參加說明會，「我親愛的台中市政府啊，我根本沒去唉，看來多重宇宙是真的」。

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▲盧秀燕在鼓鼓臉書道歉。（圖／翻攝自臉書）

台中新聞局長鄭照新指出，藝人名單由主辦單位「海頓科技」提供，並表示名單內藝人皆有出席，市府為保安全，在記者會先行呼籲名單內藝人保障工作安全、儘速採取篩檢，然而確切參加名單仍需待疫調完全確認。

至於主辦單位在疫調過程中提供名單有誤、活動負責人不配合及聯繫不易等情事。鄭照新表示，市府將予以勸導改善，若未改善將會予以開罰，對於因名單有誤而造成困擾的藝人致歉。

▲主辦單位邀請多名藝人到場。（圖／主辦單位提供）

台中市政府15日召開防疫記者會，公布新增本土確診32例，其中海頓科技公司9日在烏日區臻愛會館舉辦區塊鏈投資理財說明會，原本已經有2人確診，15日再增加1名50多歲家庭主婦確診，當天不但數百人參加活動，也有10多名藝人到場表演。

台中衛生局長曾梓展表示，說明會是自由參加，不需要事先報名，當天預計有超過500名投資人參加，不過只有254人有掃QRCODE，已經緊急寄簡訊通知，呼籲盡早去快篩，後續將要求主辦方盡量提供出席名單。

主辦單位先前提供的藝人出席名單，包含沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、one band樂團、林利豪、陳芳語、郭靜、911、臭屁嬰仔、IVAN艾文、潤少、草屯囝仔、鼓鼓及孫生等15組藝人，不過鼓鼓、孫生否認有出席。

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