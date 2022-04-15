高雄左營警分局爆10人群聚！　確診者分布樓層曝光

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄警爆群聚！左營分局昨有1名女警因出現流鼻水症狀，她機警就醫發現快篩陽性送醫確診，後續揪出有8名內勤同仁、1名外疫人員染疫。市府也統計確診樓層分布，發現都集中在6-8樓，目前已鎖定指標個案31365，正擴大採檢中。

高市府召開記者會，並公布左營分局群聚確診樓層分布圖，分局共有10層樓，整棟大樓共採檢逾300例，發現有10人確診，確診者主要辦公區域集中在6、7、8樓。衛生局對照人員相關任務還有活動史，根據侷限性範圍鎖定相關對象，發現指標個案應該就是31365，個案正在溯源疫調並擴大匡列採檢中。

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陳其邁補充說明，左營分局群聚排除是外勤值勤被感染，因外勤採檢都是陰性，確診者都是內勤同仁，研判是指標個案在社區染疫，要對左營分局同仁表達感謝，現在調派保警警力支援。

今日疫情狀況，外縣市活動史共10例，其中2例仍與屏東娛樂場所相關，分別是可愛小吃部與想再來小吃部。花蓮部分有3例，台北部分有2例，其中案32034曾到小巨蛋聽阿妹演唱會，位置是在黃3區。台中部分有3例，其中案32035曾參加梧棲地區大型宮廟活動，由於信眾來自各地，足跡將透過CDC轉銜台中釐清。

密切接觸者有31例，分別是之前確診個案所匡列的同住家人、職場接觸者及相關活動，特別是一起吃飯、共餐對象，有1例疫調中，是昨天的左營警分局群聚事件。