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餐廳客確診「員工PCR陰性」也全關　他酸陳時中：雙標到極致

▲▼曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

▲曾經接觸確診記者，指揮官陳時中15日出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／趙蔡州報導

指揮官陳時中14日接觸確診者，原本要自主健康監測，並於2天內快篩，沒想到他15日仍正常出席記者會，被許多網友質疑「防疫標準是滾動式標準」、「讓那些居家隔離的人情何以堪」，甚至有人舉出1月時發生的赤鬼牛排員工隔離事件，嘲諷「赤鬼啊，你當初叫綠鬼不就沒事了嗎，可憐哪」。

針對陳時中14日才接觸確診者，15日卻能正常出席記者會，一名網友在批踢踢表示，「陳時中昨天說僅短暫接觸，接觸半天以上才要篩檢，那些年前年後被隔離的人，全部都是一條線陰性，還是被關起來」、「被匡列居家隔離的人現在在想什麼，難道他們都吃飯吃超過半天嗎？」

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▲曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中、莊人祥14日接觸確診者，未居家隔離14天，15日還出席記者會，引發網友不滿。（圖／翻攝批踢踢）

還有網友舉出1月時發生的赤鬼牛排隔離事件，赤鬼因有一名在二樓用餐的客人確診，導致餐廳一、二樓共33位員工都要隔離。赤鬼牛排不滿，員工工作時全程戴口罩，每桌客人用餐完，也會立刻桌椅消毒，加上經PCR檢測全都是陰性，員工仍不能恢復工作，依然是全部人居家隔離14天，標準實在太嚴格。

原PO忍不住感嘆「雙重標準，能不能統一一下標準啊」、「赤鬼啊，你當初叫綠鬼不就沒事了嗎，可憐哪」。其他網友看了貼文後紛紛表示「赤鬼啊，你死的好冤」、「雙標到極致」、「綠能你不能」、「反正都是時空背景不同，結案」、「你忘記了時空背景不同之術嗎」、「不到三個月，赤鬼可憐」。

▲▼昔餐廳客人確診「員工陰性也全關」　今陳時中快篩陰　網笑死：綠能你不能啦。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼昔餐廳客人確診「員工陰性也全關」　今陳時中快篩陰　網笑死：綠能你不能啦。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友舉出1月時發生的赤鬼牛排隔離事件，酸政府防疫雙標。（圖／翻攝自批踢踢）

陳時中15日在記者會解釋，他與莊人祥當時距離確診者有1.5公尺以上，且全程佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，「本來是考慮要不要開記者會，怕大家也擔心，特別把現場桌距挪開，距離比較寬，剛剛也才完成快篩只有一條線，請大家放心」。

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