打完第三劑才能跟團！觀光局公布國旅新規定　5類人除外

▲觀光局公布國旅新規定，完整接種3劑疫苗才能跟團。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

指揮中心15日公布新的規定，由於本土疫情持續升溫、境外移入也屬於高點，觀光局表示，除了特定5類人以外，國人22日開始跟團旅遊，必須施打3劑疫苗，行政院與消保處協商後，也提出了相關解約、退費的原則。

觀光局15日表示，由於本土疫情升溫、社區風險快速升高，為了保護國人健康、維護旅遊安全，22日開始，國人參加旅行團，必須完成接種3劑疫苗，旅客、工作人員都需完整接種。

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觀光局說，這些規定有5種人例外，例如學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊的旅客、還有未滿12歲的孩童、12歲以上未滿18歲，且施打2劑的青少年，若民眾符合第3劑施打資格，務必儘速施打，一同朝著正常生活的方向努力。

觀光局說明，行政院與消保處研擬、協商後，對於解約、退費的處理原則，還是要先請業者、旅客協議延後行程，但若出發時間為22日以後、且沒有完整接種的旅客，則適用國內旅遊定型化契約第13條的規定。

▼除了特定5類人，國人22日以後需要完整接種3劑才能跟團。（圖／記者李毓康攝）



國內旅遊定型化契約第13條的規定為，旅行社應提出已代繳的行政規費、或已支付必要費用的單據，經過核實後予以扣除，再將剩餘的款項退還給旅客。

觀光局說，若旅客與旅行社之間因為取消行程衍生糾紛，可以檢具相關資料，向品保協會申訴調處，若調處不成，可以再向觀光局申訴處理。

此外，考量觀光相關產業為支持台灣觀光的重要合作夥伴，觀光局指出，為了日後台灣觀光推展、保障旅客權益，避免因解約退費衍生消費糾紛，旅行業的相關合作廠商，如航空公司等，應本著互助互惠的精神，盡量以延期、改期等彈性方式處理。

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