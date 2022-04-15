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莫斯科號沉沒！俄反攻基輔發射巡弋飛彈摧毀工廠　殲滅30波蘭傭兵

▲▼ 烏克蘭基輔地區。（圖／路透）

▲俄羅斯表示，軍方夜間發射巡弋飛彈擊中烏克蘭一間工廠。圖為基輔地區。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊「莫斯科號」巡洋艦14日起火後沉沒，才相隔不到數小時，烏克蘭首都基輔與各大城市就傳出劇烈爆炸聲。俄羅斯國防部15日表示，軍方夜間發射巡弋飛彈擊中基輔郊區的工廠，更強調會加大針對基輔目標的飛彈行動，並殲滅30名波蘭傭兵。

路透報導，烏克蘭各大城市空襲警報連夜大響，基輔15日清晨傳出劇烈爆炸聲，南部城市赫爾松、第二大城哈爾科夫及西部城市伊凡諾法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）也能聽見爆炸聲響。這些事件發生的時間點，就在「莫斯科號」巡洋艦（Moskva）沉沒後不久，且似乎是俄軍撤出基輔、備戰烏東以來最大的爆炸聲響。

俄羅斯國防部透過聲明表示，軍方夜間發射飛彈擊中基輔郊區負責製造、維修包括反艦飛彈等類型飛彈的工廠「Vizar」。除此之外，俄軍也完全控制南部港口城市馬力波的伊利奇鋼鐵廠（Ilyich Steel Plant），並在哈爾科夫市不遠處的村落Izyumskoe殲滅30名協助烏軍作戰的波蘭傭兵。

另方面，俄羅斯稱，2架烏克蘭戰鬥直升機越境進入俄羅斯領空，針對布良斯克州地區民宅大樓進行至少6次襲擊行動，俄方將對基輔展開更多攻擊。

俄羅斯國防部發言人柯納申科夫15日表示，「為回應基輔民族主義政權在俄羅斯領土所犯下的任何恐怖襲擊或破壞行動，對基輔目標實施飛彈攻擊的數量、規模將會加大。」

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