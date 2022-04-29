俄「勝利姐妹」辣扮俏護士勞軍！　狂po美照喊話粉絲：要支持戰爭

▲俄羅斯最近釋出多張「勝利姐妹」的照片，希望藉此爭取國民對烏俄戰爭的支持，下同。（圖／翻攝自盧甘斯克媒體中心官網）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯境內反對入侵烏克蘭的聲浪日益高漲，而攻烏部隊的士氣也十分低落，導致逃兵、襲擊軍官的消息頻傳。對此，克里姆林宮最近發起了一場大規模的認知戰，在網上散佈大量正妹照片，希望藉此宣傳烏俄戰爭的必要性，與爭取國內人民對戰爭的支持。

據《每日星報》報導，儘管俄羅斯境內已禁用Instagram，但IG最近卻出現一群自稱為「勝利姐妹」的女子，穿著迷人的護士服、微笑向俄軍發放復活節蛋糕的影片和照片，看起來活潑又有活力。不過，值得注意的是，這些女性的衣袖和帽子，都畫上了俄羅斯戰爭的象徵字母「Z」。

報導稱，照片中的女子大部分是俄軍的妻子或女友，其中也有幾位是高人氣網路關鍵意見領袖，如網紅貝可（Alyona Boyko）、女模莫斯卡連科（Violetta Moskalenko）、選美小姐俄克羅科娃（Maria Okorokova）和演員切普羅娃（Anastasia Chepurova）。她們紛紛向粉絲喊話，稱「儘管我們現在面臨重重困難，但最重要的是不放棄，要變得更堅強。艱難的時刻總會過去，遲早一切都會好起來的」。

俄羅斯近幾週有一批在西方受過教育的年輕俄羅斯國民，在Instagram上發布圖片，鼓吹人民應「對戰爭說不」，而且攻烏部隊的士氣據稱也非常低落，導致逃兵、襲擊軍官的消息頻傳。外媒認為，俄羅斯在這個時間點恰好流出這些「正妹照」，顯然是在宣傳俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭理念、提高俄軍和盧甘斯克（Luhansk）分裂分子的士氣，並爭取國內人民對戰爭的支持。