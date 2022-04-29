李根大尉「帥氣近況」曝！跪左膝參與烏克蘭機密作戰　團隊籌募款

▲南韓網紅「李根大衛」在烏克蘭最前線參與機密作戰任務。（圖／IG／rokseal）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓外交部接獲2名韓籍公民在烏克蘭戰死的情報後，外傳知名網紅「李根大尉」戰死，不過李根大尉的家屬、在烏克蘭參戰的公民J某皆證實仍能與李根成功取得聯繫。近日，李根大尉的YouTube頻道上傳一張疑似李根在前線參戰的相片，同時在平台上進行募款，表示計畫使用募款籌措物資，供李根購買軍事裝備。

根據《中央日報》等韓媒報導，李根大尉的YouTube頻道「ROKSEAL」透過關係人士於28日在平台發文表示，「李根大尉目前在烏克蘭的最前線作戰，許多人不斷詢問是否有方法可以幫助李根。烏克蘭遭遇俄羅斯侵略已超過2個月，但戰況仍持續激化。若要在戰鬥中講求效率，則軍事裝備的補給是必須的。」

該名關係人士表示，「目前ROKSEAL團隊正計畫向志同道合的夥伴籌措資金，採買、寄送李根大尉在前線所需要的裝備或物資。ROKSEAL團隊正在尋找可信賴、且能協助將物資寄往烏克蘭的物流業者。」

該名關係人士補充，捐款可以透過PayPal進行。

▲ROKSEAL在頻道上傳相片，圖中紅圈處疑似為作戰中的李根。（圖／翻攝自YouTube）

該頻道同時也在貼文上傳一張相片，從相片中可以看到3名穿著軍服的男性在烏克蘭前線進行作戰任務的背影，雖然該頻道並未對該張相片進行任何補充或解釋，不過眼尖的網友們以相片中男性的體型與體態進行分析後，推估相片最右端、跪左膝的男子可能就是李根大尉。

據悉，李根於3月入境烏克蘭加入烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）後，數度透過Instagram、YouTube等社群影音平台分享近況，每每在連續幾天未更新發文時，便被外界傳出戰死烏克蘭的消息。

►傳2名南韓人在烏克蘭戰死！ 家屬證實「李根下落」：他還很健康

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》