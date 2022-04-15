嘉義60歲阿伯衝屏東天上人間確診　隱匿疫調害2牌友染疫遭罰30萬

▲▼ 嘉縣公布3接觸者確診，足跡經過地區都大清消。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣15日增3案例，分別為案31011、案31012、案31343，均因匡列接觸者採檢後確診，合計匡列居家隔離16人、自主健康管理4人；其中案31011、案31012為嘉義縣4月12日公布確診案28649的接觸者，經衛生局擴大疫調後，於13日通知採檢確診，該2案因案28649隱瞞接觸史，延遲衛生局影響疫情調查，將予重罰最高30萬元。

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案31012(男50歲) 案31011(女35歲)為同住男女朋友，經衛生局疫調發現，2人曾於4月7日至案28649（60歲男，屏東天上人間小吃部接獨確診）家中同桌打麻將，匡列為接觸者，於13日通知PCR採檢後確診，作息習慣為夜間打牌白天睡覺，4月9日至4月13日期間活動足跡包括：朴子鑫鱻自助餐、水上賜安診所、太保佳鮮味自助餐、朴子高聖診所；縣府已進行相關足跡消毒，並發送足跡簡訊123通，今日於長庚及朴子醫院設置篩檢站，請有足跡重疊民眾前往篩檢。

案31343(女63歲)，為宜蘭環島進香團成員，4月6日至4月10日獨自1人參加進香，返家後經新聞發布得知進香團有確診案例後，1人獨居家中3樓，未與家人接觸，4月14日經衛生局通知接觸者採檢後確診，無公共足跡，已收治隔離。

縣長翁章梁說，確診疫調採檢是防疫基本動作，不能讓疫情迅速擴大，請大家若有類似感冒狀況，可先買家用快篩採檢，若陽性請連絡衞生局所，而鄉親若確診，疫調時請如實告知，保護接觸者，也預防疫情擴散。

衛生局長趙紋華表示，疫情嚴峻只有打疫苗才能有最基礎的保護，染疫中重症與死亡風險高，打滿3劑疫苗可讓重症住院風險降低15倍，呼籲民眾積極鼓勵家中長輩盡快接種，至5月31日前65歲以上長者，凡接種任1劑疫苗，贈送500元等值獎勵品。請速洽嘉義縣各鄉鎮衛生所或合約院所，接受隨到隨打服務，或上衛生局網站查詢。