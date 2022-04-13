林宜瑾子弟兵朱正軒坐機車未戴安全帽被檢舉　南警開罰

▲立委林宜瑾子弟兵、民進黨永康區市議員初選參選人朱正軒，在競選活動中，坐機車竟未戴安全帽，被網友拍照PO網，永康分局表示依法告發。（圖／翻攝永康大小事）

記者林悅／台南報導

民進黨市議員黨內初選競爭激烈，不管現任或新人個個都使出渾身解數，力拼初選過關，有網友拍下立委林宜瑾子弟兵、民進黨永康區市議員初選參選人朱正軒，在競選活動中，坐機車竟未戴安全帽照片PO網，永康分局表示依法告發。

從網友貼出的照片看到，朱正軒坐在機車後座，肩背擴音器，機車上還載著競選旗幟，朱正軒未戴安全帽，明顯違法。網友譏諷：「棒喔，初選到了就可以這樣？騎車未戴安全帽，鴿子是不是要開單？」。

有民眾表示，「顏色對了，沒事沒事」、「大立委林宜瑾的子弟兵耶，警察不敢開單啦！」、「民進黨的參選人，警察應該沒膽處理」、「林宜瑾要不要管管妳的子弟兵啊？」、「離譜，為了選舉，什麼違法亂紀的事都幹得出來」、「最壞示範，這種人沒資格當民意代表」、「有林大立委撐腰，就可以亂來嗎？」…。

市警永康分局在該則貼文下方留言：「親愛的市民您好，有關您反映事項，本分局特為重視，本分局已依道路交通管理處罰條例之規定舉發」。

朱正軒對此回應表示：「非常抱歉，昨天拜票追垃圾車，沿途用跑的追，但有幾段非常長，完全跟不上，同仁繞回來載我，當下又沒有安全帽，真的非常抱歉，我不該上車的。後來有送安全帽過來，但也已經發生錯誤的事情，很抱歉，該開單一定要開，錯誤的示範」。

據了解，民進黨永康區市議員初選參選人朱正軒係立委林宜瑾子弟兵，此次民進黨市議員初選算是有出線機會的人選，從網友PO文可窺初選十分激烈，未戴安全帽開罰500元，也有可能成為選戰攻防，初選已進入最後關鍵時刻，參選人應注意言行以減少失誤失分！