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屏東娛樂圈+7累計53例　足跡曝：摩鐵、壽司店、KT V、夜市

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(13)日公佈14例縣內確診個案，多與之前群聚案有關，包括天上人間小吃部相關4例、可愛小吃部3例、花蓮群聚案1例等，其中有2例在居隔期間陰轉陽。縣府也再度呼籲民眾盡快施打疫苗，提高群體免疫力，保護自己也保護他人。

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府今日由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會。吳麗雪表示，因有學童確診，目前全縣有4校4班停課，居隔人數215人，停課標準依中央最新規定「校園因應COVID－19暫停實體課程實施標準」及原則辦理。

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼甲山林帝寶、屏東市中山黃昏市場。

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

疫調指出，天上人間小吃部4例中，案「29541」為小吃部服務員，另3案「29031」、「29357」、「29358」為確診者的親友或同事因接觸而感染。可愛小吃部群聚感染也再增3例，案「28356」、「29539」、「29540」都是小吃部的員工。

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港華僑市場清消。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

案「29041」為花蓮群聚案之一，因同住家人妹妹案「27121、阿嬤「27297」、 大伯「27296」確診，一同收治於集檢所，12日大伯要做病毒檢測，一起採檢，結果陽性確診。

案「29032」、「29361」均為接觸高雄市確診案；案「29542」、「29543」為情侶同遊台東，因與台東案「28673」接觸，被匡列居隔，結果採檢呈陽性。另有一對夫妻案「29359」、「29360」感染源及足跡仍在疫調中。

衛生局表示，13日共匡列188人採檢，有116人居家隔離，自主健康管理72人，確診者相關足跡包括越情小吃部KTV、東港華僑市場、潮州三山國王廟廟口小吃、藏壽司、內埔水門夜市、中山黃昏市場、7-11南北棧門市、一吃船海鮮炭烤、85度C萬丹店、7-11囍洋洋門市、佳益餐飲店等，均已陸續進行清消作業。

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